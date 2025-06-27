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ВСУ пойдут в контратаку, россиян будут прижимать к границе: прогноз наступления

Алексей Тесля
27 июня 2025, 13:34
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Вскоре возможно дальнейшее расширение подконтрольной ВСУ территории, не исключает Александр Коваленко.
Коваленко, ВСУ
Александр Коваленко оценил возможность контратаки ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, УНИАН

Важное из заявлений Коваленко:

  • В Сумской области еще не стабилизировалась линия боевого соприкосновения
  • Вскоре возможно и дальнейшее расширение подконтрольной ВСУ территории

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вероятность контрнаступательных действий ВСУ в ближайшее время.

"Сейчас речь идет о контратакующих действиях, даже не контрнаступательных. Такие действия мы можем осуществлять в нескольких локациях. Пока что", - рассказал он Главреду.

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Эксперт отмечает, что прежде всего, речь может идти о Сумской области, где украинские силы уже перешли к контратакующим действиям.

"В Сумской области еще не стабилизировалась линия боевого соприкосновения, она достаточно подвижна, но зона контроля российских оккупантов на севере от Сум не расширяется так, как раньше", - указал он.

Собеседник не исключает, что вскоре возможно и дальнейшее расширение подконтрольной ВСУ территории и продвижение дальше, ближе к границе с Российской Федерацией.

Сумы, Сумщина, Инфографика
/ Инфографика: Главред

"Такие действия вполне возможны еще на нескольких участках, но не буду это анонсировать. Такая возможность у нас есть, и она может быть реализована", - отметил он.

Вместе с тем Коваленко добавил, что по большинству участков фронта как минимум до конца лета системных контратакующих или контрнаступательных действий не стоит ожидать.

"На Покровском, Константиновском и Новопавловском направлениях, а также на Лимано-Купянской оси я не вижу предпосылок для начала наших контратак или контрнаступления. Поэтому как минимум до конца летней наступательной кампании российских оккупантов может происходить подготовка и создание условий для возможных действий наших войск в осенне-зимний период. Но точно речь не идет о чем-то глобальном и масштабном, что может начаться уже сейчас, - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Сумской области. На Купянском направлении наблюдается продвижение российских оккупационных сил.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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