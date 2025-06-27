ВСУ пойдут в контратаку, россиян будут прижимать к границе: прогноз наступления

Важное из заявлений Коваленко:
- В Сумской области еще не стабилизировалась линия боевого соприкосновения
- Вскоре возможно и дальнейшее расширение подконтрольной ВСУ территории
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вероятность контрнаступательных действий ВСУ в ближайшее время.
"Сейчас речь идет о контратакующих действиях, даже не контрнаступательных. Такие действия мы можем осуществлять в нескольких локациях. Пока что", - рассказал он Главреду.
Эксперт отмечает, что прежде всего, речь может идти о Сумской области, где украинские силы уже перешли к контратакующим действиям.
"В Сумской области еще не стабилизировалась линия боевого соприкосновения, она достаточно подвижна, но зона контроля российских оккупантов на севере от Сум не расширяется так, как раньше", - указал он.
Собеседник не исключает, что вскоре возможно и дальнейшее расширение подконтрольной ВСУ территории и продвижение дальше, ближе к границе с Российской Федерацией.
"Такие действия вполне возможны еще на нескольких участках, но не буду это анонсировать. Такая возможность у нас есть, и она может быть реализована", - отметил он.
Вместе с тем Коваленко добавил, что по большинству участков фронта как минимум до конца лета системных контратакующих или контрнаступательных действий не стоит ожидать.
"На Покровском, Константиновском и Новопавловском направлениях, а также на Лимано-Купянской оси я не вижу предпосылок для начала наших контратак или контрнаступления. Поэтому как минимум до конца летней наступательной кампании российских оккупантов может происходить подготовка и создание условий для возможных действий наших войск в осенне-зимний период. Но точно речь не идет о чем-то глобальном и масштабном, что может начаться уже сейчас, - резюмировал он.
Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:
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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Сумской области. На Купянском направлении наблюдается продвижение российских оккупационных сил.
Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.
Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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