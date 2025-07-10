Не всем будет по карману: украинцев предупредили о подорожании любимого продукта

Только осенью цена на популярный овощ может несколько снизиться, но ненадолго.

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В супермаркетах цена на базовый овощ поднимется / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Марущак:

Цены на картофель в супермаркетах будут превышать 20 гривен

Осенью картофель несколько подешевеет

Минимальная цена на картофель, который любят многие украинцы, в этом сезоне может достичь 20 гривен за килограмм, что лишь будет себестоимостью продукта. Об этом SEEDS рассказал коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс" Андрей Марущак.

По его словам, в магазинах цены на картофель будут переписывать еще выше, хотя с сентября до конца октября-ноября стоимость овоща таки просядет.

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"Цена будет "проваливаться" до 15 грн, и даже до 12 грн/кг. Это всегда бывает в то время, когда картофель можно еще продавать с поля, не закладывая его на хранение. Такая ситуация продлится недолго - только до начала заморозков", - предупредил он.

Марущак пояснил, что такое ценообразование спровоцировано существенной нехваткой качественных семян в Украине, ведь они стоят немалых денег и, соответственно, сам картофель не может быть дешевым.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине закупочные цены на вишню сейчас колеблются в пределах 60-85 грн/кг, а черная смородина оказалась еще дороже - 70-90 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевели все сорта лука. Например, белый лук, по состоянию на 10 июля, стоит в среднем 50,95 гривен за килограмм, хотя месяц назад его стоимость была почти вдвое выше - 89,82 гривны.

Накануне стало известно, что за последний год продукты питания в Украине подорожали на четверть. Больше всего подорожали куриные яйца и фрукты. Меньше всего - рыба, продукты из рыбы и макаронные изделия.

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О персоне: Андрей Марущак Андрей Марущак - украинский эксперт в сфере агробизнеса и обработки овощной продукции, коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс".

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