Муж Тодоренко решил стать бесплодным, узнав кто родится у них

Тодоренко рассказала, как ее российский муж отреагировал на новости во время беременности.

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Регина Тодоренко про третью беременность/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кратко:

Что узнал муж Тодоренко

Почему ее дети были в шоке

Муж предательницы Украины Регины Тодоренко, бывший наркозависимый Влад Топалов сообщил, что был готов на радикальные меры, после того, как узнал пол третьего ребенка.

Как пишут российские пропагандисты, муж Тодоренко сильно удивился, узнав, что у них будет третий сын.

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Тодоренко рассказала о реакции мужа / Фото Instagram/reginatodorenko

"Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой. Оттуда я и узнал, что такое вазэктомия", — признался Топалов.

Запроданка также добавляет, что ее старший сын хотел сестру. "Там такая палитра эмоций случилась… Я сначала смотрела на Мишу и думала: только бы он не заплакал… А потом, когда уже и до меня дошло, что у нас реально будет третий мальчик, я стала смотреть с мольбой на Влада", — говорит она.

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Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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