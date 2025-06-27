Рыдала: предательница Тодоренко узнала пол будущего ребенка

Тодоренко и Топалов узнали пол своего третьего ребенка. Пара уже воспитывает двоих сыновей.

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Тодоренко узнала пол будущего ребенка / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Почему Тодоренко рыдала

Что думают пользователи по поводу пола ребенка

Зареванная запроданка Регина Тодоренко вместе со своим мужем-россиянином узнали пол их третьего ребенка.

Судя по видео, опубликованное в Instagram, Тодоренко и Топалов ждут девочку, ведь на видео видно, что Тодоренко рыдала, когда узнала пол ребенка.

видео дня

Пользователи и подписчики предательницы тут же "разгадали" пол ребенка по видео, ведь запроданка также запостила песню "она приходит". Фоловеры решили, что у пары будет однозначно девочка.

Сама Тодоренко не раскрыла пол ребенка. Она лишь написала лаконичное: "Мы узнали пол ребенка".

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Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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