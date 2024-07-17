'Глупые люди руководили страной': Трамп требует от Тайваня платы за защиту от Китая

Трамп утверждает, что американский бизнес, в частности в сфере производства чипов, был "украден" Тайванем.

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Трамп считает, что Тайвань должен платить за защиту / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить его стране за защиту от Китая. Он сравнил американскую поддержку Тайваня с работой страховой компании, подчеркивая, что Вашингтон не должен бесплатно защищать страну. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Bloomberg.

"Тайвань. Я очень хорошо знаю людей, очень их уважаю. Они забрали около 100% нашего бизнеса по производству микросхем. Я считаю, что Тайвань должен заплатить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань нам ничего не дает. Тайвань находится в 9,500 милях от нас. От Китая - 68 миль. Небольшое преимущество, и Китай - огромный кусок земли, они могут просто разбомбить его. Им даже не нужно - они могут буквально просто отправить снаряды", - заявил Трамп.

Большинство вооружения Тайвань закупает в США через правительственные соглашения, что делает остров одним из ключевых рынков сбыта для американских производителей оборонной техники. Конгресс США также принял законодательство, обязывающее обеспечивать военную помощь Тайваню.

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Соединенные Штаты годами выступают фактическим "гарантом безопасности" для Тайваня, беря на себя неофициальные обязательства защищать остров от возможного вторжения Китая. Трамп утверждает, что американский бизнес, в частности в сфере производства чипов, был "украден" Тайванем, и требует, чтобы Тайбэй компенсировал это через содействие американским оборонным компаниям.

"Они забрали почти 100% нашей индустрии микросхем, я отдаю им должное. Потому что глупые люди руководили страной. Мы никогда не должны были этого допустить. Теперь мы даем им миллиарды долларов на создание новых чипов в нашей стране, а потом они возьмут и это, другими словами, они создадут это, но потом привезут в свою страны", - отметил Трамп.

Отвечая на заявления Трампа, премьер-министр Тайваня Чо Чжун-тай подчеркнул, что Тайбэй и Вашингтон продолжают развивать свои отношения, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей. Он подчеркнул, что Тайвань увеличивает свои усилия в сфере самозащиты.

Позиция Дональда Трампа по Украине - детали

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Экс-президент США Дональд Трамп, который соревнуется с нынешним президентом Джо Байденом за пост президента США, неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с поддержкой Украины и завершением российско-украинской войны.

Как сообщал Главред, для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать оккупированные Крым и Донбасс. Такие детали содержатся в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Знакомые с планом Трампа говорят, что он в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну, давя на Украину, чтобы продвинуть невыгодные условия для страны.

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