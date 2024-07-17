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Греция планирует через США передать Украине 32 истребителя F-16 - Al Jazeera

Анна Ярославская
17 июля 2024, 09:59
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Афины решились на подобное решение, поскольку хотят модернизировать 82 самолета F-16 в Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.
F-16, флаг Греции
Греция может передать Украине 32 самолета F-16 - СМИ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, открытые источники

Греция рассматривает возможность вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30, чтобы передать их США для модернизации и последующей отправки в Украину. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на источники.

Афины решились на подобное решение, поскольку ВВС страны хотят модернизировать 82 самолета F-16 в Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

Кроме того, комитет Конгресса США одобрил заявку Греции на покупку 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

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В то же время, ряд военных экспертов опасается передачи десятков истребителей, поскольку это может негативно повлиять на армию Греции.

"Продажа 32 самолетов F-16 (…) организует большой пробел в ВВС. (…) Должен быть кворум из примерно 200 самолетов — а этого не достичь с более современными и дорогими истребителями", — сказал журналистам анонимный представитель ВВС Греции.

ф-16 f-16 инфографика
Истребители F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

Поставки F-16 Украине - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Об этом он сообщил 10 июля на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходил саммит НАТО.

Эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что скорее всего госсекретарь США Энтони Блинкен имел в виду старт самого процесса развертывания инфраструктуры и непосредственной передачи авиации Данией и Нидерландами.

Недавно стало известно, что Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В целом, страна обещает предоставить шесть самолетов.

В то же время Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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