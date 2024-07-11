Действительно ли F-16 уже в Украине: что означают слова Блинкена о самолетах - эксперт

Скорее всего, госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о том, что поставка F-16 в Украину осуществляется, имел в виду старт самого процесса развертывания инфраструктуры и непосредственной передачи авиации Данией и Нидерландами, рассказал в эфире Эспрессо эксперт Defense Express Валерий Рябых.
Заявление Блинкена - это "официальный сигнал" США - страны, которая играет ключевую роль в обеспечении ВСУ самолетами своего производства, подчеркнул Рябых.
По мнению эксперта, самолеты появятся в украинском небе только в конце лета.
"Мы имеем все же ситуацию, когда эти самолеты могут появиться в течение нескольких недель, как минимум - до конца августа этого года", - высказался он.
Сам же процесс передачи может заключаться в ряде аспектов.
"Он (Блинкен, - Главред) сказал, что идет процесс передачи... Это может включать много разных аспектов: как документальная передача, так и непосредственно передача от тех же Вооруженных сил Нидерландов и Дании", - отметил эксперт.
Кто такой Валерий Рябых?
Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.
F-16 в Украине - что стоит знать
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Об этом он сообщил на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.
На фоне отправки F-16 Зеленский обсудил удары по РФ ракетами Storm Shadow.
В России же по этому поводу устроили истерику. Пресс-атташе МИД России Мария Захарова пыталась оскорбить страны Запада. В то же время председатель оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов попытался успокоить российскую публику - мол, это не повлияет на поле боя.
К слову, россияне с начала лета пытаются выследить F-16. За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины.
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