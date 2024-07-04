РФ обстреляла 6 аэродромов Украины: россияне пытаются выследить F-16

За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины.

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Враг пытается уничтожить F-16 / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что россияне пытаются моделировать систему ударов, чтобы проверить наличие самолетов F-16 в Украине.

"За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины. В начале этой недели Нидерланды обнародовали письмо в котором отметили, что они позволяют передачу 24 истребителей F-16. Поэтому Россия сейчас активно пробует менять подходы, чтобы проверить, работают ли эти самолеты в воздушном пространстве Украины", - пояснил Храпчинский в эфире телеканала "Еспресо".

Авиационный эксперт отметил, что после первых официальных сообщений о возможном получении Украиной самолетов F-16, враг совершил ракетный обстрел, запустив две ракеты Х-101 из акватории Каспийского моря.

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"Россияне пытаются понять, есть ли в Украине самолеты F-16. То есть враг пытается моделировать систему ударов и проверить реакцию Украины на эти удары", - добавил Храпчинский.

Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине: последние новости

Напомним, что в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16 Украине. Валерий Рябых сообщил, что сейчас юридических преград нет, поэтому Нидерланды готовы передать Украине 24 истребителя F-16 и 7 двигателей к ним. Появление F-16 обеспечило бы защиту городов, которые сейчас страдают от КАБов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16. Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудили вопрос самолетов - стало известно, что украинские военные уже в ближайшее время получит истребители F-16.

РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16. Журналисты Reuters пишут, что прибытие первых самолетов F-16 в Украину ожидается уже в июле, при этом украинские официальные лица не раскрывают, где будут базироваться F-16. Удары россиян вызывают "определенные трудности", однако не помешают доставке F-16.

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