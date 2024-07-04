РФ обстреляла 6 аэродромов Украины: россияне пытаются выследить F-16

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что россияне пытаются моделировать систему ударов, чтобы проверить наличие самолетов F-16 в Украине.
"За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины. В начале этой недели Нидерланды обнародовали письмо в котором отметили, что они позволяют передачу 24 истребителей F-16. Поэтому Россия сейчас активно пробует менять подходы, чтобы проверить, работают ли эти самолеты в воздушном пространстве Украины", - пояснил Храпчинский в эфире телеканала "Еспресо".
Авиационный эксперт отметил, что после первых официальных сообщений о возможном получении Украиной самолетов F-16, враг совершил ракетный обстрел, запустив две ракеты Х-101 из акватории Каспийского моря.
"Россияне пытаются понять, есть ли в Украине самолеты F-16. То есть враг пытается моделировать систему ударов и проверить реакцию Украины на эти удары", - добавил Храпчинский.
Кто такой Анатолий Храпчинский?
Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Передача F-16 Украине: последние новости
Напомним, что в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16 Украине. Валерий Рябых сообщил, что сейчас юридических преград нет, поэтому Нидерланды готовы передать Украине 24 истребителя F-16 и 7 двигателей к ним. Появление F-16 обеспечило бы защиту городов, которые сейчас страдают от КАБов.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16. Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудили вопрос самолетов - стало известно, что украинские военные уже в ближайшее время получит истребители F-16.
РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16. Журналисты Reuters пишут, что прибытие первых самолетов F-16 в Украину ожидается уже в июле, при этом украинские официальные лица не раскрывают, где будут базироваться F-16. Удары россиян вызывают "определенные трудности", однако не помешают доставке F-16.
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