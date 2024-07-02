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РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16: в Reuters узнали детали

Алексей Тесля
2 июля 2024, 16:00
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Украина готовится к развертыванию первых F-16, на уничтожение которых будет нацелена РФ.
Украина, F-16
Украина вскоре получит F-16 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинская авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области, где располагается 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ, является целью постоянных атак российских оккупационных войск.

Как говорится в материале Reuters, атака РФ 27 июня на авиабазу в Староконстантинове стала ярким напоминанием о вызовах, с которыми сталкивается Киев, восстанавливая свои истощенные Военно-воздушные силы и готовясь к развертыванию первых F-16 американского производства — истребителей, на уничтожение которых будет нацелена Россия.

Журналисты пишут, что прибытие первых самолетов F-16 в Украину ожидается уже в июле, вместе с тем украинские официальные лица не раскрывают, где будут базироваться F-16. Однако после удара по Староконстантинову 27 июня Москва заявила, что ее войска нанесли удары по "аэродромной инфраструктуре Украины, которая планируется для размещения самолетов западных стран".

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Удары россиян вызывают "определенные трудности", однако не помешают доставке F-16 или использованию этих истребителей на поле боя, ссылается Reuters на неназванного спикера Воздушных сил.

Удары по аэродромам говорят, что россияне, вероятно, бьют по инфраструктурам украинских авиабаз, взлетно-посадочным полосам и объектам-укрытия, чтобы усложнить возможности для взлетов F-16. А когда прибудут сами самолеты, то и они станут целями, добавляет агентство.

По мнению специалиста британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, украинские военные, испытывающие дефицит боеприпасов к системам ПВО, вероятно, будут вынуждены перемещать ценные самолеты F-16 между различными аэродромами в Украине.

"Любое покрытие ПВО, основанное на наземных системах противовоздушной обороны, можно перенасытить [и пробить], если россияне достаточно позаботятся о том, чтобы выпустить достаточное количество ракет по одной цели", — предупреждает эксперт.

Reuters напоминает, что авиабаза в Староконстантинове постоянно находится под ударами россиян с первых дней полномасштабного вторжения России, в частности ее часто атакуют беспилотники и гиперзвуковые ракеты.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

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ВСУ Староконстантинов F-16 война России и Украины
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