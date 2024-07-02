РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16: в Reuters узнали детали

Украина готовится к развертыванию первых F-16, на уничтожение которых будет нацелена РФ.

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Украина вскоре получит F-16 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинская авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области, где располагается 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ, является целью постоянных атак российских оккупационных войск.

Как говорится в материале Reuters, атака РФ 27 июня на авиабазу в Староконстантинове стала ярким напоминанием о вызовах, с которыми сталкивается Киев, восстанавливая свои истощенные Военно-воздушные силы и готовясь к развертыванию первых F-16 американского производства — истребителей, на уничтожение которых будет нацелена Россия.

Журналисты пишут, что прибытие первых самолетов F-16 в Украину ожидается уже в июле, вместе с тем украинские официальные лица не раскрывают, где будут базироваться F-16. Однако после удара по Староконстантинову 27 июня Москва заявила, что ее войска нанесли удары по "аэродромной инфраструктуре Украины, которая планируется для размещения самолетов западных стран".

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Удары россиян вызывают "определенные трудности", однако не помешают доставке F-16 или использованию этих истребителей на поле боя, ссылается Reuters на неназванного спикера Воздушных сил.

Удары по аэродромам говорят, что россияне, вероятно, бьют по инфраструктурам украинских авиабаз, взлетно-посадочным полосам и объектам-укрытия, чтобы усложнить возможности для взлетов F-16. А когда прибудут сами самолеты, то и они станут целями, добавляет агентство.

По мнению специалиста британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, украинские военные, испытывающие дефицит боеприпасов к системам ПВО, вероятно, будут вынуждены перемещать ценные самолеты F-16 между различными аэродромами в Украине.

"Любое покрытие ПВО, основанное на наземных системах противовоздушной обороны, можно перенасытить [и пробить], если россияне достаточно позаботятся о том, чтобы выпустить достаточное количество ракет по одной цели", — предупреждает эксперт.

Reuters напоминает, что авиабаза в Староконстантинове постоянно находится под ударами россиян с первых дней полномасштабного вторжения России, в частности ее часто атакуют беспилотники и гиперзвуковые ракеты.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

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/ Инфографика: Главред

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