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Байден может сняться с выборов: в Белом доме сделали заявление на фоне слухов

Юлия Закрепа
20 июля 2024, 00:50
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В службе Байдена признали "незначительное" снижение его поддержки американцами в последние недели.
Байден может сняться с выборов: в Белом доме сделали заявление на фоне слухов
Снимет ли Байден свою кандидатуру / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео CNN

Президент США Джо Байден не планирует прекращать свое участие в предвыборной гонке. Он хочет победить своего конкурента Дональда Трампа.

Глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон опровергла слухи в СМИ о том, что президент США может в ближайшее время снять свою кандидатуру на выборах, передает издание MSNBC.

"Безусловно, президент остается в гонке", - подчеркнула она.

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По словам главы предвыборной кампании Байдена, сейчас президент "сильнее, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".

При этом О'Мэлли Диллон признала "незначительное" снижение поддержки Байдена в последние недели. Но, по ее словам, избиратели не переходят от Байдена к Трампу.

Один из участников кампании Байдена Дэн Каннинен также утверждает, что Байден не потерял поддержки избирателей.

"Хотя избиратели постоянно вспоминают возраст президента Байдена, наши целевые избиратели - как те, кто повторно участвуют в выборах, так и те, кто действительно колеблется, - все еще планируют голосовать за него, что дает понять, что дебаты не повредили поддержке среди избирателей, которые будут решать эти выборы", - добавил он.

По словам Каннинена, сейчас есть много работы для того, чтобы одержать победу на выборах в ноябре. Но он заверил, что Байден - единственный кандидат от демократов и альтернативы нет.

Что говорят в СМИ об отставке Байдена

В то же время, NBC News со ссылкой на источники пишет, что члены семьи Байдена обсуждали, как может выглядеть его снятие с выборов.

Собеседники издания уточняли, что главным предметом обсуждений было влияние кампании на здоровье Байдена, его семью и стабильность в стране.

Но пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс опроверг такие слухи.

"Этого не происходит, и точка. Люди, которые делают такие заявления, не говорят от имени его семьи или его команды - и им докажут, что они ошибаются. Сохраняйте веру", - добавил он.

Напомним, что семья обсуждает возможный план выхода Байдена из предвыборной гонки. Разговоры о политическом будущем Байдена не утихают, пока он остается в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, отстраненный от дел.

Байден заболел и будет в изоляции. Президент США Джо Байден заявил, что днем в среду, 17 июля, получил положительный результат теста на COVID-19. В то же время глава государства чувствует себя хорошо.

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