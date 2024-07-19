Чего ждать Украине в случае победы Трампа: соратник политика удивил заявлением

Соратник Трампа ответил, будет ли Европа платить больше за помощь Украине, если тот придет в Белый дом.

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Чего ждать Украине в случае победы Трампа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, то Европа будет платить больше за помощь Украине. Об этом заявил бывший посол США в Германии, близкий соратник политика Ричард Гренелл в интервью Bild.

Он подчеркнул, что немецкое правительство "ужасно неправильно" относилось к политике Трампа.

""Северный поток - 2" стал одной из причин войны в Украине. Правительство Германии не прислушалось к Дональду Трампу. Я бы хотел извинений за это", - добавил он. видео дня

Также Греннел раскритиковал Джо Байдена за то, что тот не ведет переговоры с Путиным.

"В Европе из-за российского вторжения идет война, а Джо Байден не поговорил с Путиным. Я думаю, что общение с людьми - это тактика. Это не цель, не решение, но это ведет нас к этому", - добавил он.

На вопрос, считает ли он реалистичным обещание Трампа закончить войну за 24 часа, политик ответил да.

"Смотрите, Дональд Трамп достиг мирных соглашений между арабами и израильтянами. Во времена его правления в Европе не было войн", - говорит бывший посол США в Германии.

Также журналист спросил его, будет ли Европа платить больше за помощь Украине, если Трамп придет в Белый дом.

"Конечно. Война у вас на заднем дворе. Если бы в Мексике была война, мы бы сделали большую часть работы, если бы вообще не всю. И мы бы точно не обращались за помощью к немцам", - добавил политик.

При этом он отметил, что решение о том, будет ли выделяться Украине американская помощь, зависит "только от Трампа".

Политика Трампа и война в Украине - последние новости

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.

Если Дональд Трамп одержит победу на выборах президента, то помощь от США остановится с вероятностью в 90%. Об этом заявил военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Белым домом независимо от результата президентских выборов в США. Если победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, эта работа будет "тяжелой".

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