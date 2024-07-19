Чего ждать Украине в случае победы Трампа: соратник политика удивил заявлением

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, то Европа будет платить больше за помощь Украине. Об этом заявил бывший посол США в Германии, близкий соратник политика Ричард Гренелл в интервью Bild.
Он подчеркнул, что немецкое правительство "ужасно неправильно" относилось к политике Трампа.
""Северный поток - 2" стал одной из причин войны в Украине. Правительство Германии не прислушалось к Дональду Трампу. Я бы хотел извинений за это", - добавил он.видео дня
Также Греннел раскритиковал Джо Байдена за то, что тот не ведет переговоры с Путиным.
"В Европе из-за российского вторжения идет война, а Джо Байден не поговорил с Путиным. Я думаю, что общение с людьми - это тактика. Это не цель, не решение, но это ведет нас к этому", - добавил он.
На вопрос, считает ли он реалистичным обещание Трампа закончить войну за 24 часа, политик ответил да.
"Смотрите, Дональд Трамп достиг мирных соглашений между арабами и израильтянами. Во времена его правления в Европе не было войн", - говорит бывший посол США в Германии.
Также журналист спросил его, будет ли Европа платить больше за помощь Украине, если Трамп придет в Белый дом.
"Конечно. Война у вас на заднем дворе. Если бы в Мексике была война, мы бы сделали большую часть работы, если бы вообще не всю. И мы бы точно не обращались за помощью к немцам", - добавил политик.
При этом он отметил, что решение о том, будет ли выделяться Украине американская помощь, зависит "только от Трампа".
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на должность главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Политика Трампа и война в Украине - последние новости
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.
Если Дональд Трамп одержит победу на выборах президента, то помощь от США остановится с вероятностью в 90%. Об этом заявил военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Белым домом независимо от результата президентских выборов в США. Если победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, эта работа будет "тяжелой".
Читайте также:
- Покушение на Трампа: стало известно имя того, кто стрелял в экс-президента США
- "Молюсь за него": Байден отреагировал на покушение на Трампа, срочно едет в Белый дом
- Трамп в первые часы после покушения отправил сторонникам "истерическое" письмо
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред