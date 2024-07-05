Какой будет помощь США, если победит Трамп: ветеран АТО ошеломил прогнозом

Трамп, даже не будучи президентом, смог на семь месяцев заблокировать помощь Украине, которая в результате была разблокирована аж в апреле, говорит Дикий.

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Какой будет помощь от США при Трампе / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если Дональд Трамп одержит победу на выборах президента, то помощь от США остановится с вероятностью в 90%. Об этом заявил военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Вечер.LIVE.

"Вот эту ограниченную помощь еще можем вспоминать как манну небесную, когда придет Трамп. Потому что может не быть вообще никакой. И даже очень вероятно, что не будет никакой. И меня, честно говоря, очень удивляет, почему мы к этому не готовимся", - отметил он.

По его словам, Трамп, даже не будучи президентом, смог на семь месяцев заблокировать помощь Украине, которая в результате была разблокирована только в апреле.

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Эксперт отметил, что помощь поступает регулярно, ее "для многого достаточно", но это не меняет потенциальной угрозы ее прекращения, ведь этой помощи хватит где-то до весны следующего года.

Он также добавляет, что Украина должна потратить это время, чтобы максимально инвестировать в собственный ОПК, "чтобы когда следующей весной с очень высокой вероятностью эта помощь прекратится, для нас это не было такой катастрофой, как стала блокада прошлого года".

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Заявления Трампа о войне в Украине - что известно

Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

По сообщениям Politico, скандальный ДональдТрамп собирается пойти на переговоры с Путиным и договориться об условиях прекращения войны в Украине. Он планирует договориться с российским диктатором о том, какую часть украинских земель "заберет" Москва.

Ранее также сообщалось, что два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах. Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. При этом Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

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