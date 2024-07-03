Уступок по территориям не будет: Ермак жестко ответил на план Трампа по Украине

Украина прислушивается к советам о том, как достичь "справедливого мира", уточнил глава ОП.

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Андрей Ермак прокомментировал ситуацию вокруг помощи США Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал предложения по прекращению войны, которые предусматривают "сдачу" украинских территорий стране-агрессору РФ.

Как подчеркнул он в комментарии журналистам в Вашингтоне накануне саммита НАТО, Украина не будет идти на компромиссы с Россией относительно территориальных уступок ради прекращения войны, сообщает Reuters.

Вместе с тем глава ОП обратил внимание на то, что Украина прислушивается к советам о том, как достичь "справедливого мира".

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"Но мы (не) готовы идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", - отметил он.

Глава ОП также уточнил, что Украина будет работать с новой вашингтонской администрацией для продолжения оказания помощи Киеву и напомнил, что согласно опросам большинство американцев все еще поддерживают Украину после двух лет войны.

"Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", - сказал он комментируя вопрос предстоящих президентских выборов в США.

Кроме того, отвечая на вопрос, как Украина оценивает заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении войны, Ермак добавил: "Честный ответ: Я не знаю. Посмотрим".

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

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