Эксперт объяснил, много ли угроз Украине принесет избрание Трампа

Как считает Тарас Загородний, русский диктатор Путин не пойдет на переговоры с Украина, а, значит, у Трампа коридор действий значительным образом сузится.

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"Не думаю, что Трамп будет большой проблемой для Украины", - сказал Тарас Загородний / коллаж Главред, фото УНИАН

Возможный повторный приход на пост президента США Дональда Трампа вряд ли принесет множество угроз Украине. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Что же касается возможности прихода к власти США Трампа, то я не считаю, что он несет больше угроз, нежели Байден. Потому что часть администрации Байдена откровенно подыгрывала России и продолжает это делать. Во-первых, об этом говорит задержка помощи Украине, это очевидно. Во-вторых – то, что помощь выделяется в недостаточном количестве. В-третьих, еще никогда от администрации Байдена мы не слышали четкого заявления о том, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность, там лишь говорят, что "будут помогать столько, сколько нужно". Это сколько, 10 лет? Украине такой вариант не интересен, ей нужно быстрее закончить войну. Кроме того, давайте вспомним, что ленд-лиз для Украины инициировали республиканцы, а Байден его так и не активировал, хотя мог это сделать", – сказал он.

По всей вероятности, считает Загородний, русский диктатор Путин не пойдет на переговоры с Украина, а, значит, у Трампа коридор действий значительным образом сузится.

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"Поэтому я не думаю, что Трамп будет большой проблемой для Украины. Когда Трамп говорит, что будет усаживать Киев за стол переговоров с Москвой, мы не учитываем одного: а что будет, если Путин не захочет говорить с Киевом, и, скорее всего, так и будет. В этом случае Трамп пойдет по другому пути – даст Украине все, что ей нужно", – сказал он.

Как напоминает Загородний, именно Трамп на должности президента США не требовал от Украины выполнения Минских соглашений.

"И когда Трамп говорит, что войны бы не было, если бы он был у власти, я считаю, что доля правды в этом есть. Объясню – почему. Когда Трамп пришел к власти, он снял эмбарго на поставки вооружения в Украину, которое наложили Байден и Обама. Когда для проведения учений в Крыму россияне нагнали 200 тысяч вояк, Трамп отправил два стратегических бомбардировщика, которые летали над югом Украины, с официальной позицией "для сдерживания России". Что-то я не припомню, чтобы нечто подобное делал Байден, когда Россия накапливала войска, хотя он тоже мог отослать в Украину бомбардировщики, чтобы они просто полетали. Более того, Трамп никогда от Украины не требовал выполнения Минских соглашений, в отличие от администрации Байдена, которая фактически шантажировала этим Украину", – сказал он.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Байдена и Трампа - последние новости

27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии.

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