"Будет трудно": Зеленский назвал последствия возможного президентства Трампа для Украины

Президент отметил, что надеется на продолжение поддержки Украины со стороны США даже после вероятной победы Трампа на выборах главы Белого дома.

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Зеленский высказался о вероятном президентстве Трампа / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Украина продолжит сотрудничество с Белым домом независимо от результата президентских выборов в США. Если победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, эта работа будет "тяжелой". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.

С изданием глава государства пообщался во время визита в Великобританию, где принял участие в заседании Европейского политического сообщества.

Во время визита в Великобританию, где он принял участие в заседании Европейского политического сообщества, президент Зеленский пообщался с изданием и заявил, что работа с Дональдом Трампом в случае его переизбрания президентом США будет "тяжелой, но мы трудолюбивы".

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Он подчеркнул готовность сотрудничать с любой властью в США.

Это заявление прозвучало после того, как Трамп объявил о своем намерении назначить вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса, который ранее заявлял, что ему "безразлично, что произойдет с Украиной".

Такой выбор вызвал опасения, что поддержка США по поддержке Украины может быть свернута в случае победы Трампа на выборах в ноябре. Однако Зеленский выразил надежду, что этого не произойдет.

"Возможно, он (Трамп. - Ред.) действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", - отметил глава государства.

Кроме того, по данным CNN, сегодня, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры с кандидатом в президенты США от Республиканской патии Дональдом Трампом.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - последние заявления Трампа по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время теледебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом, Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент (намекая на Байдена), Путин никогда бы не вторгся в Украину". Он также пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента" и заявил, что способствовал бы "взаимопониманию между Зеленским и Путиным". Трамп также раскритиковал Байдена за хаос при выводе войск из Афганистана, утверждая, что это стало причиной агрессии Путина против Украины.

Два ключевых советника Трампа представили ему план прекращения войны России против Украины в случае его победы на президентских выборах. По этому плану, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров с США. При этом Москву предупредят, что отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. В ходе мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможную победу Трампа на президентских выборах в США, заявив, что настроен на сотрудничество с Трампом в случае его победы.

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