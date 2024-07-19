Впервые после Клинтона 27 лет назад: Зеленский выступит на заседании правительства Британии

Владимир Зеленский станет первым официальным визитером на Даунинг-стрит за время пребывания на посту нового премьер-министра Кира Стармера.

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Владимир Зеленский и Кир Стармер сегодня проведут встречу на Даунинг стрит / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa

В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Кабинета министров Великобритании. Глава Украины станет первым с 1997 года иностранным лидером, который обратится к британскому Кабмину - 27 лет назад это был президент США Билл Клинтон.

Как сообщается на сайте правительства Великобритании, Зеленский станет первым официальным визитером на Даунинг-стрит за время пребывания на посту премьер-министра Кира Стармера. Он встретится с новым составом Кабинета министров и проинформирует его о ситуации на поле боя в Украине, а также о необходимости усиления европейской оборонной промышленной базы, чтобы опередить российскую угрозу.

Ожидается, что Зеленский и Стармер согласуют договор двух стран о поддержке оборонного экспорта, который подпишут министры обороны, чтобы запустить оборонно-промышленные базы Великобритании и Украины и увеличить производство военной техники и вооружений.

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"Договор позволит Украине привлечь 3,5 млрд фунтов стерлингов экспортного финансирования для поддержки своих вооруженных сил. Он также позволит украинским и британским оборонным компаниям инвестировать в дальнейшее развитие военного потенциала и продолжать быстро внедрять инновации в сфере новейшей военной техники", - говорится в сообщении.

Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Визит Зеленского в Великобританию - последние новости

18 июля Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Великобританию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества и подписании новых соглашений по безопасности.

Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Бленгеймском дворце.

Зеленский в рамках V саммита Европейского политического сообщества подписал соглашения о гарантиях безопасности для Украины со Словенией и Чехией.

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