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Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все детали

Юлия Закрепа
18 июля 2024, 12:42
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Владимир Зеленский прибыл в Британию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности.
Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все детали
Зеленский прилетел в Британию / коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля посетил Великобританию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества и подписании новых соглашений по безопасности.

В своем Telegram-канале президент сообщил, что страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы.

"Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности. Отдельная программа - по нашим отношениям с Великобританией. Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", - отметил Зеленский.

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Президент Украины сообщил, что в Британии подпишут межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК и обсудят будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты.

"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", - добавил Зеленский.

  • Зеленский прибыл в Великобританию
    Зеленский прибыл в Великобританию фото: Офис Президента
  • Зеленский прибыл в Великобританию
    Зеленский прибыл в Великобританию фото: Офис Президента
  • Зеленский прибыл в Великобританию
    Зеленский прибыл в Великобританию фото: Офис Президента
  • Зеленский прибыл в Великобританию
    Зеленский прибыл в Великобританию фото: Офис Президента
  • Зеленский прибыл в Великобританию
    Зеленский прибыл в Великобританию фото: Офис Президента

Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Напомним, что Украина получит огромный пакет военной помощи от Британии. Глава Минобороны Великобритании отметил, что несмотря на смену правительства в стране, они и в дальнейшем будут твердо поддерживать Украину в борьбе против РФ.

Валерий Залужный сделал первое официальное заявление в качестве посла в Британии. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом его деятельности и деятельности посольства.

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