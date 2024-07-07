Украина получит огромный пакет военной помощи от Британии: что в него войдет

Глава Минобороны Великобритании отметил, что несмотря на смену правительства, они и в дальнейшем будут твердо поддерживать Украину в борьбе против РФ.

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Что войдет в новый пакет военной помощи от Британии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Новый глава Минобороны Великобритании Джон Хилли анонсировал значительный пакет военной помощи для Украины в ходе визита в Одессу.

Как сообщает сайт правительства Великобритании, после встречи с президентом Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, Хилли объявил о предоставлении нового пакета военной поддержки, включающего больше артиллерийских снарядов, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

"Возможно, произошла смена правительства, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны я позабочусь о том, чтобы мы восстановили поддержку Великобритании путем увеличения поставок жизненно важной военной помощи", - сказал Хили. видео дня

Он также подчеркнул, что Великобритания решительно поддерживает украинский народ и противостоит российской агрессии, стремясь преследовать Путина за военные преступления.

Анонсированный пакет помощи включает:

Четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых ракет Brimstone;

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин разминирования;

10 артиллерийских орудий AS-9061;

бульдозер для создания оборонительных позиций;

Поддержку ранее предоставленных AS-90, включая 32 новых ствола и критические запчасти, которые помогут выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.

Джон Хили также поручил официальным лицам ускорить поставки обещанного в апреле пакета военной помощи в Украину в течение следующих 100 дней.

Военная помощь для Украины - что известно о 100-летнем соглашении с Великобританией

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Британия могут заключить 100-летнее соглашение, о чем сообщил президент Владимир Зеленский. Он обсудил это соглашение по телефону с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

3 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Это уже седьмой транш с момента подписания президентом Байденом дополнения к закону о национальной безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Южная Корея не будет иметь ограничений по помощи Украине, если Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие, заявил глава управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин.

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