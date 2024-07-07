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Рекорд Ярославы Магучих: комментатор на радостях сломал гарнитуру

Дмитрий Видоменко
7 июля 2024, 21:08
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Комментатор в студии настолько вошел в радостный раж от успеха Ярославы Магучих, что ненароком сломал наушники-гарнитуру.
Магучих, прыжок
Рекорд Ярославы Магучих: комментатор на радостях сломал гарнитуру / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Установление украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих нового мирового рекорда в прыжках в высоте привело к забавному казусу во время трансляции состязаний "Бриллиантовой лиги" в Париже.

Комментатор (по всей вероятности, это был Виталий Волочай) в студии настолько вошел в радостный раж, что ненароком сломал наушники-гарнитуру. О чем немедленно и несколько сконфуженно сообщил зрителям.

Сама Магучих светилась лучезарной улыбкой и тоже была очень эмоционально, комментируя рекорд Суспильному.Спорт.

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"Да, конечно, очень много эмоций. Мы сделали это с моей командой, с моей семьей. Конечно, прыжки до 2.07 метров были такие себе. И я подумала – Что я вообще делаю? Но потом поняла – я хочу прыгать 2.10. И прыгнула- для всех нас. Для всех украинцев", – сказала девушка.

Скандал с Ярославой Магучих на Олимпиаде в Токио

Ярослава Магучих обняла российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и сфотографировалась вместе с россиянкой, что и спровоцировало скандал.

Как известно, украинка заняла третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат в 2,00 метра.

В Федерации легкой атлетики Украины после критики в адрес Магучих отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

Сама Магучих написала на своей странице в Facebook, что фото, на котором она запечатлена вместе с россиянкой, сделано по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко.

Украинка пояснила, что польская легкоатлетка завершала карьеру и потому попросила сделать памятное фото.

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