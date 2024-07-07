Рекорд Ярославы Магучих: комментатор на радостях сломал гарнитуру

Установление украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих нового мирового рекорда в прыжках в высоте привело к забавному казусу во время трансляции состязаний "Бриллиантовой лиги" в Париже.
Комментатор (по всей вероятности, это был Виталий Волочай) в студии настолько вошел в радостный раж, что ненароком сломал наушники-гарнитуру. О чем немедленно и несколько сконфуженно сообщил зрителям.
Сама Магучих светилась лучезарной улыбкой и тоже была очень эмоционально, комментируя рекорд Суспильному.Спорт.
"Да, конечно, очень много эмоций. Мы сделали это с моей командой, с моей семьей. Конечно, прыжки до 2.07 метров были такие себе. И я подумала – Что я вообще делаю? Но потом поняла – я хочу прыгать 2.10. И прыгнула- для всех нас. Для всех украинцев", – сказала девушка.
Скандал с Ярославой Магучих на Олимпиаде в Токио
Ярослава Магучих обняла российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и сфотографировалась вместе с россиянкой, что и спровоцировало скандал.
Как известно, украинка заняла третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат в 2,00 метра.
В Федерации легкой атлетики Украины после критики в адрес Магучих отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.
Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.
Сама Магучих написала на своей странице в Facebook, что фото, на котором она запечатлена вместе с россиянкой, сделано по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко.
Украинка пояснила, что польская легкоатлетка завершала карьеру и потому попросила сделать памятное фото.
Вас может заинтересовать такое:
- Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию
- Украинская легкоатлетка установила исторический мировой рекорд
- Вошел в историю: нападающий сборной Украины побил рекорд легендарного Платини
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред