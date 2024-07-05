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Риши Сунак признал поражение на выборах: кто станет новым премьером Британии

Анна Ярославская
5 июля 2024, 08:32обновлено 5 июля, 09:04
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Сунак заявил, что Лейбористская партия выиграла досрочные парламентские выборы в Великобритании, и взял на себя ответственность за проигрыш консерваторов.
Риши Сунак, Кир Стармер
​ Риши Сунак покидает пост, новым премьером Британии станет Кир Стармер / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer ​

Досрочные парламентские выборы в Великобритании, которые состоялись 4 июля, завершились победой Лейбористской партии. Лидер лейбористов Кир Стармер станет премьер-министром и сможет сформировать правительство, пишет AP. Таким образом, Консервативная партия в Великобритании впервые за 14 лет пребывания у власти оказалась в меньшинстве.

Нынешний премьер Риши Сунак признал проигрыш консерваторов. Утром в пятницу, 5 июля, в городе Норталлертон, где расположен его избирательный округ, Сунак заявил, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".

"Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сейчас я отправляюсь в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы", – сказал Сунак.

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"Есть много чему поучиться и много над чем подумать. И я беру на себя ответственность за наш проигрыш", – добавил он.

Уже днем 5 июля Стармер после аудиенции у британского короля станет новым премьер-министром Великобритании.

Кир Стармер ​
Кир Стармер ​ / Фото: x.com/Keir_Starmer

Официальный подсчет результатов по округам уже подтверждает, что лейбористы получают 328 мест в Палате общин – это уже превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

Что известно о Кире Стармере

Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Кир Стармер
Кир Стармер / Фото: x.com/Keir_Starmer

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Кир Страмер посетил Бучу и Ирпень
Кир Страмер посетил Бучу и Ирпень / Фото: Анатолий Федорук\Telegram

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Военная помощь Украине от Великобритании

В мае Министерство обороны Великобритании заявило, что страна передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

СМИ писали, что в денежном эквиваленте Британия - один из самых щедрых доноров, который предоставил Украине 5,7 миллиарда долларов военного оборудования. Это третье место среди других стран. Британия уступает лишь Германии и Соединенным Штатам.

В июне сообщалось, что Великобритания предоставит пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 миллионов долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины.

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