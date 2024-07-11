Залужный сделал первое официальное заявление в качестве посла в Британии

Валерий Залужный в качестве посла в Великобритании сделал заявление о том, что его деятельность направлена на победу Украины в войне.

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Залужный в Британии сделал первое заявление как посол / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi, Википедия

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сделал свое первое заявление в качестве посла Украины в Великобритании. По его словам, победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом его деятельности и деятельности посольства. Об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.

"Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - написал он в Facebook.

Залужный опубликовал фото, где показано вручение копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства", - подчеркнул он.

Дипломаты об Украине

Напомним, ранее заявлялось, что вступление Украины в НАТО может изменить внешнеполитическую стратегию России и заставит Путина сосредоточиться на угрозе безопасности РФ, которые происходят со стороны Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Также на саммите НАТО, Украине планируют предложить новую штаб-квартиру для управления военной помощью - в Германии.

Ранее стало известно, чтоУкраину подталкивают к переговорам потому, что на Западе нет четкой стратегии в отношении войны и страны-агрессора России. Об этом заявил дипломат, постоянный представитель Украины в ООН (2015-2019 гг.), чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2020-2021 гг.) Владимир Ельченко.

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