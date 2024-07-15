Намекнул на Польшу: Зеленский рассказал о проблемных партнерах Украины

Украина ежедневно продолжает работу над микроменеджментом с партнерами для поддержки и помощи стране, ведь не все готовы к политической ответственности.

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Украина сталкивается с определенными проблемами в сотрудничестве с западными партнерами / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах при заключении договоренностей с некоторыми партнерами Украины, ведь в некоторых коалиционных правительствах есть противники большей помощи Киеву.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференциив Киеве. Он подчеркнул, что сохранять поддержку со стороны некоторых лидеров проблематично, ведь некоторые партнеры "хотели бы нас толкнуть" в определенную сторону, но они боятся политической ответственности за это из-за положительного отношения к Украине их обществ.

"Безусловно, есть коалиционные правительства, где ты договариваешься с лидером и он тебя поддерживает, а там где-то кто-то из министров из другой партии, которая против Украины, и он блокирует (решение. - Главред)", - рассказал Зеленский. видео дня

Президент добавил, что в случае блокирования решения, например, министром обороны, любые подписанные документы или голосования и поддержка большинства страны теряет смысл. И такого, к сожалению, происходит много.

После этого заявления Зеленского один из корреспондентов уточнил, не идет ли речь в этом случае о Польше. Президент в ответ неопределенно кивнул и продолжил словами: "Это непросто. Над этим надо работать".

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Помощь западных партнеров Украине

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы США сделали заказ на производство высокоточных боеприпасов воздушного базирования ERAM нового класса с дальностью поражения 460 км. Они будут предназначены для помощи Украине в противостоянии армии страны-агрессора России.

Накануне Германия летом начала тайно передавать Украине крупную партию военной помощи. В прошлом месяце и в начале июля в Украину незаметно отправили, в частности, 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Напомним, президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях доставки артиллерийских снарядов в Украину в рамках чешской инициативы. В июле-августе должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

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