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"Это самооборона": в Польше не исключают сбивания ракет РФ над Украиной

Анна Косик
13 июля 2024, 10:52
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В Польше прокомментировали возможность сбивать российские ракеты, направляющиеся к территории Польши, еще в украинском воздушном пространстве.
Сикорский, ракета
В Польше рассматривают возможность сбития российских ракет над Украиной / Коллаж: Главред, фото: flickr

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Украины по сбитию ракет страны-агрессора России в пределах украинского воздушного пространства.

Как передает BBC его слова в интервью Американскому институту предпринимательства в Вашингтоне, это предложение Польша и Украина включили в совместное оборонное соглашение между двумя странами, которое было подписано во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву 8 июля.

Сикорский отметил, что на этом этапе это все еще идея и в соглашении указано, что польская сторона будет ее изучать. Глава МИД Польши подчеркнул, что его страна является прифронтовым государством и ракеты РФ нарушают ее воздушное пространство.

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"Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, то обломки представляют угрозу для наших граждан и для нашей собственности. А украинцы говорят: "Пожалуйста, мы не возражаем, делайте это над нашим воздушным пространством, когда есть неизбежная угроза их входа на территорию Польши", - сказал он.

Сикорский называет сбивание российский ракет в украинском пространстве самообороной, но пока окончательно не подтверждает, что Польша примет такое решение.

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Заявления Польши в контексте российско-украинской войны

Накануне польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.

Однако впоследствии появилась информация, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, летящие в направлении Запада, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения. Об этом заявил глава МО страны Владислав Косиняк-Камыш. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.

Ранее стало известно, что Польша планирует передавать Украине электроэнергию, которую будет получать от сжигания польского угля без выплат за выбросы в воздух вредных веществ.

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