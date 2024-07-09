Польша может сбивать ракеты РФ над Украиной: в Госдепе сделали заявление

Мэттью Миллер прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска.

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Польша может сбивать воздушные цели РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Союзники могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне потенциальное сбивание российских ракет, которые летят в направлении Польши во время атак на Украину.

Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств", - заявил спикер. видео дня

Таким образом он прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска о возможности сбивания российских ракет, которые летят в направлении Польши.

Что известно о плане Польши

Напомним, польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те будут лететь в направлении Польши. О разработке соответствующего механизма шла речь на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, 8 июля.

Зеленский отметил, что этот пункт содержится в подписанных с Польшей специальных договоренностях.

В свою очередь, премьер Туск уточнил, что речь идет о ракетах и снарядах, которые направляются в Польшу, но еще находятся в украинском воздушном пространстве. Эту идею, считает Туск, должны поддержать и другие члены НАТО.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Напомним, за время полномасштабного вторжения российские ракеты неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и возвращались на территорию Украины.

Однако Варшава отказывалась сбивать российские цели, поскольку это якобы угрожало эскалацией и вовлечением в войну стран НАТО. Вооруженные силы Польши только поднимали авиацию и фактически "провожали" ракеты, направлявшиеся атаковать украинские города.

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе, есть жертвы и раненые. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

/ Инфографика Главреда

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