Тысячи добровольцев уже есть: в Польше готовят к отправке в Украину первую бригаду

Регистрацию для участия в новом добровольческом военном подразделении в Польше прошли уже тысячи человек. Страна подготовит их и направит в Украину.

https://glavred.info/world/tysyachi-dobrovolcev-uzhe-est-v-polshe-gotovyat-k-otpravke-v-ukrainu-pervuyu-brigadu-10579889.html Ссылка скопирована

В Польше начинают подготовку добровольцев для отправки в Украину / Коллаж: Главред, фото: flickr, Radosław Sikorski

В Польше начинают подготовку первой украинской бригады, состоящей из добровольцев в Польше. Присоединиться к ее рядам хотят уже тысячи человек среди миллиона украинцев обоих полов, проживающих там. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Во время NATO Public Forum в Вашингтоне от рассказал, что на самом деле немало украинцев хотят служить и ротировать своих соотечественников, однако при определенных условиях: надлежащего обучения и экипировки.

Поэтому, по словам главы МИД, Польша займется их обучением и обмундированием, после чего добровольцев передадут Украине, как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

видео дня

Сикорский отметил, что такой подход в каждом из европейских государств мог бы обеспечить Украину еще несколькими бригадами. Для этого другим странам нужно подписать с Украиной соглашения, которые предусматривали бы создание добровольческих легионов с возможным участием иностранцев, как это накануне сделала Польша в рамках Соглашения о гарантиях безопасности.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Десятки мировых лидеров собрались в Вашингтоне с 9 по 11 июля, где проходит саммит НАТО. Среди главных вопросов на повестке дня - сдерживание агрессии России и поддержка Украины.

Ранее стало известно, что во время встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

Кроме этого Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина.

Другие новости из Польши относительно Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред