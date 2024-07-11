Тысячи добровольцев уже есть: в Польше готовят к отправке в Украину первую бригаду

В Польше начинают подготовку первой украинской бригады, состоящей из добровольцев в Польше. Присоединиться к ее рядам хотят уже тысячи человек среди миллиона украинцев обоих полов, проживающих там. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Во время NATO Public Forum в Вашингтоне от рассказал, что на самом деле немало украинцев хотят служить и ротировать своих соотечественников, однако при определенных условиях: надлежащего обучения и экипировки.
Поэтому, по словам главы МИД, Польша займется их обучением и обмундированием, после чего добровольцев передадут Украине, как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.
Сикорский отметил, что такой подход в каждом из европейских государств мог бы обеспечить Украину еще несколькими бригадами. Для этого другим странам нужно подписать с Украиной соглашения, которые предусматривали бы создание добровольческих легионов с возможным участием иностранцев, как это накануне сделала Польша в рамках Соглашения о гарантиях безопасности.
Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно
Десятки мировых лидеров собрались в Вашингтоне с 9 по 11 июля, где проходит саммит НАТО. Среди главных вопросов на повестке дня - сдерживание агрессии России и поддержка Украины.
Ранее стало известно, что во время встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.
Кроме этого Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина.
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