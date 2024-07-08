В Польше хотят создать легион из украинских добровольцев - Зеленский

Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами, подчеркнул Владимир Зеленский.

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В Польше хотят создать легион из украинских добровольцев / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина и Польша договорились о формировании из граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС, добровольческого воинского подразделения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

"Зафиксировали формирование и подготовку на территории Польши Украинского легиона - нового добровольческого военного подразделения. Мы имеем очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами.

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"Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ. Сейчас стороны прорабатывают все нюансы этих договоренностей", - добавил Зеленский.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Визит Зеленского в Варшаву - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Польши Варшаву с визитом в понедельник, 8 июля.

Ожидается, что Зеленский поблагодарит польских лидеров за поддержку Украины и сообщит о ситуации на фронте. Также они скоординируют позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

Также отмечалось, что Зеленский во время визита подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

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