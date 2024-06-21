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Не надо волноваться из-за поражения в войне: в Польше жестко потроллили Путина

Мария Николишин
21 июня 2024, 17:33
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Путин "чрезмерно волнуется" относительно проигрыша России в войне с Украиной, сказал глава МИД Польши.
Не надо волноваться из-за поражения в войне: в Польше жестко потроллили Путина
В Польше жестко потроллили Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Президенту страны-агрессора России Владимиру Путину не стоит волноваться из-за проигрыша в войне против Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в Twitter.

Сикорский иронично напомнил Путину, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан лишь в 1147 году.

Он также подчеркнул, что Путин "чрезмерно волнуется" о проигрыше России в войне с Украиной и о том, что это "положит конец тысячелетней российской государственности".

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Глава МИД Польши даже перечислил причины, которые ставят под сомнение заявления Путина:

  • Москва была основана лишь в 1147 году (то есть не насчитывает и 900 лет истории);
  • РФ пережила поражения в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжении в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и Холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны);
  • После империи наступает место для "национальной жизни".

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Позиция Польши относительно войны в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава президентского Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что Польша отказывается передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на территории страны.

Также, в Польше рассматривают технические и юридические аспекты возможного использования систем ПВО для сбития российских ракет вблизи границ страны, но решений по этому вопросу еще не принято.

Кроме того, глава польского МИД отметил, что война России против Украины закончится тогда, когда агрессор поймет, что его потери не стоят конечной цели.

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война в Украине Владимир Путин МИД Польши война России и Украины
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