Тимочко рассказал, откуда Путин никогда не перебросит солдат в Украину

Московская область наиболее защищена системами противовоздушной обороны.

https://glavred.info/world/timochko-rozpoviv-zvidki-rosiyani-nikoli-ne-perekinut-soldativ-do-ukrajini-10574585.html Ссылка скопирована

Путин собирает войско возле Подмосковья / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в России военно-политическое руководство "выгребает" технику и солдат с финских границ, из разных регионов РФ и даже с военных баз.

Тимочко для 24 канала объяснил, что Подмосковье - это сердце России, ее центр принятия решений. Там, в частности, живут российские элиты, концентрируются основные бизнес-центры. Впрочем - это также личный страх Путина, поэтому вокруг центра выстраивают основную оборону.

Он также отметил, что Московская область наиболее защищена системами противовоздушной обороны. А Московский военный гарнизон - один из крупнейших и самых элитных в РФ. Там дошли до того, что чтобы защититься от украинских дронов, вырезали рощи и леса, чтобы скрыть ими ПВО и создать прикрытие от поражений беспилотниками.

видео дня

"Я думаю, что оттуда не будут снимать войска и технику. Вообще, чем больше ситуация будет обостряться на линии фронта, тем больше россияне будут вытягивать из других регионов, которые не касаются линии фронта", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

В то же время разведка Финляндии заявила, что около 80% военных ресурсов с баз, расположенных у финской границы, значительно опустели, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО. Спутниковые снимки подтверждают, что на базах остались только инструкторы и новобранцы.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Напомним, что страна-агрессор Россия "опустошила" свои войска возле Финляндии ради войны с Украиной. Журналисты публикуют спутниковые снимки баз российских сухопутных сил, сделанные до и во время полномасштабного вторжения России 2022 года.

Россия впервые применила планирующую ФАБ на 300 тонн. Оккупанты впервые за весь период российско-украинской войны применили бомбу ФАБ-3000 М54 с УМПК, что превращает неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы с большим радиусом.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред