Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

Большинство Республиканской партии США поддерживает Украину и ее народ, подчеркнул Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/est-li-ugroza-dlya-ukrainy-zelenskiy-o-veroyatnosti-pobedy-trampa-na-vyborah-10580885.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский оценил вероятность победы Дональда Трампа / Офис президента Украины, скрин

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как подчеркнул глава государства в ходе пресс-конференции, он настроен на сотрудничество с Трампом, если он победит в выборах главы государства в текущем году.

"Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", - сказал Зеленский на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

видео дня

Он отметил, что "Республиканская партия разная", но большинство в ней "поддерживает Украину и народ Украины".

"У нас двухпартийная поддержка и у нас есть мощные отношения с республиканской частью политикума США. У меня была встреча с большим количеством губернаторов именно республиканцев. С большим уважением, я не знаю слышали ли вы или видели, с большим уважением они относятся к Украине, к народу Украины, к нашим воинам, ко мне. И я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать независимо от того какой будет результат, а именно какой будет выбор народа США в ноябре. Поэтому я здесь угроз больших не вижу", - добавил Зеленский.

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Ранее Андрей Ермак жестко ответил на план Трампа по Украине. Украина прислушивается к советам о том, как достичь "справедливого мира", уточнил глава ОП.

Как сообщалось ранее, Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред