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Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

Алексей Тесля
15 июля 2024, 15:03
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Большинство Республиканской партии США поддерживает Украину и ее народ, подчеркнул Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Зеленский оценил вероятность победы Дональда Трампа / Офис президента Украины, скрин

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как подчеркнул глава государства в ходе пресс-конференции, он настроен на сотрудничество с Трампом, если он победит в выборах главы государства в текущем году.

"Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", - сказал Зеленский на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

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Он отметил, что "Республиканская партия разная", но большинство в ней "поддерживает Украину и народ Украины".

"У нас двухпартийная поддержка и у нас есть мощные отношения с республиканской частью политикума США. У меня была встреча с большим количеством губернаторов именно республиканцев. С большим уважением, я не знаю слышали ли вы или видели, с большим уважением они относятся к Украине, к народу Украины, к нашим воинам, ко мне. И я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать независимо от того какой будет результат, а именно какой будет выбор народа США в ноябре. Поэтому я здесь угроз больших не вижу", - добавил Зеленский.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Ранее Андрей Ермак жестко ответил на план Трампа по Украине. Украина прислушивается к советам о том, как достичь "справедливого мира", уточнил глава ОП.

Как сообщалось ранее, Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

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