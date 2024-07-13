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100 тысяч снарядов в месяц: Павел рассказал о поставках снарядов из Чехии в Украину

Анна Ярославская
13 июля 2024, 11:22
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В июле-августе должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.
Петр Павел, боеприпасы
Петр Павел рассказал о поставках боеприпасов в Украину / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, ОП

Президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях доставки артиллерийских снарядов в Украину в рамках чешской инициативы. В июле-августе должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц. Об этом Павел рассказал во время дискуссии в городе Хьюстон в штате Техас, передает ČTK.

Первый груз с артиллерийскими снарядами в рамках чешской инициативы прибыл в Украину некоторое время назад.

Тогда министр обороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о 50 тысячах единиц боеприпасов, а задачей является в этом году поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. Это количество пока финансово обеспечено. При этом первая часть из 180 тысяч единиц боеприпасов финансируется за счет немецкого взноса.

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Инициатива Чехии - 1,5 миллиона снарядов для Украины

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч снарядов для Вооруженных Сил Украины. Однако для доставки этих снарядов в Украину необходимо дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, немецкое правительство предоставило "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины.

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива может обеспечить Украину 1,5 миллионами снарядов для артиллерии. Это вдвое больше, чем изначально объявлялось.

Кроме этого, Чехия может доставить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение года, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Петр Павел - что о нем известно

Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года.

Павел принял присягу и стал президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет.

В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики

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