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Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского

Яна Ставская
15 июля 2024, 15:41обновлено 15 июля, 16:26
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Зеленский уже в Киеве. Глава государства общался с журналистами о российском наступлении, ситуации на передовой, западной помощи и мобилизации.
Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского
Зеленский вернулся в Киев / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, пресс-служба Армии США, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Для защиты воздушного пространства Украины нужны 25 ЗРК Patriot, высказался президент Владимир Зеленский в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

Об этом и другом - читайте ниже на Главреде.

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25 ЗРК Patriot для неба Украины

По словам Зеленского, 25 комплексов ЗРК Patriot будет достаточно, чтобы полностью закрыть небо от российских атак.

"С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 систем (ЗРК Patriot). Это полностью закрыть небо Украины", - сказал он.

К слову, ранее Зеленский подчеркивал, что для защиты от атак только Харькова необходимо до 7-8 Patriot.

Инфографика patriot, патриот
Patriot - основные характеристики / Главред

Об ударах вглубь России

Украина работает не только над разработкой дальнобойных БПЛА, но и других средств поражения - чтобы сделать возможным мощные удары вглубь РФ.

"Кроме БПЛА, занимаемся и другими системами, которые позволят быть более дальнобойными", - ответил глава государства.

При этом он подчеркнул, что "сохранение нашей энергетики частично зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим энергетическим объектам РФ".

Мобилизация в Украине

По мнению Зеленского, мобилизация в Украине "идет по плану" - площадок для тренировок уже недостаточно.

"Военные говорят, что все идет по их плану. Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом, да", - отметил Зеленский.

Расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Результаты наступления РФ на Харьковскую область

Президент подчеркнул, что наступление оккупантов в Харьковской области "провалилось", россиян остановили.

"Их наступление провалилось. Признают все эксперты - наступление России на Харьков провалилось. Я бы сказал, что было остановлено нашими воинами и соответствующим оружием. Все же будем ценить высоко службу наших ребят", - подчеркнул Зеленский.

F-16 все еще недостаточно

Количества тех F-16, которые Запад передает Украине, все еще недостаточно, чтобы бороться с российской боевой авиацией.

Некоторые самолеты Украина получит летом, другие - в конце года

"Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепят нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", - отметил глава государства.

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F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

"14 бригад без оружия". Зеленский объяснил свои слова

Президент пояснил, что те 14 бригад, которые не были надлежащим образом обеспечены западным вооружением, не являются наступательным ресурсом, а формировались исключительно под нужды ротации войска.

"Такая была задача от меня: нам нужны были ротации, чтобы у ребят был отдых. Нужен был резерв… смотрели, какое количество бригад должно быть", — подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский также подчеркнул, что западное оружие уже начало постепенно поступать, в частности артиллерия.

"Но до положительного результата еще долго", — сказал он.

Зеленский о Сырском

На вопрос журналистов, не считает ли Зеленский ответственным Сырского за прорыв россиян на Харьковском направлении, тот ответил, что нет.

Прорыв россиян Зеленский связал с промедлением США утверждать законопроект о многомиллиардной военной помощи.

"Остановили? Молодцы. Не дали оккупировать Харьков? Молодцы. А потом с деталями будем разбираться, когда у нас будет пауза", – ответил президент.

Россия уже бьет по газохранилищам, "туда часто прилетает"

Зеленский добавил, что одной из целей врага в ходе массированных атак РФ являются газовые хранилища. И Польша, по мнению президента, могла бы помочь в сбитии ракет, двигающихся в сторону указанных объектов.

"Ведь если мы не защитим наше газохранилище, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", – объяснил он.

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война в Украине ВСУ Владимир Зеленский война России и Украины ЗРК Patriot
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