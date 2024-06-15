Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

Армия страны-агрессора России применяет в месяц 3200-3500 управляемых авиабомб. Они атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей бояться. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.
"Россия использует в месяц 3200-3500 КАБов исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре", - заявил лидер Украины.
По его словам, враг пытается заставить украинцев бояться, чтобы "люди бежали из того или иного города, из той или иной общины, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города".
"И это главная цель. Так же как делал Гитлер, - "ковровая" бомбардировка - все то же самое, как одна методичка", - подчеркнул Зеленский.
Что такое КАБ?
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.
Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 14 июня атаковала Украину ракетами и дронами. Захватчики в целом запустили по территории нашего государства 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного и наземного базирования и 17 ударных беспилотников.
Известно, что ракеты летели в основном на запад. К тому же, враг выбирал для удара "классические" цели.
Ранее, страна-агрессор Россия в ночь на среду, 12 июня, запустила по Украине 30 средств воздушного нападения, среди которых - 6 ракет и 24 дроны-камикадзе.
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