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Взрывы раздавались в двух областях: РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами

Юрий Берендий
28 мая 2024, 17:48
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Российские оккупанты нанесли удар баллистикой по Одессе и обстреляли Харьков и Харьковскую область с применением управляемых авиационных бомб.
Взрывы раздавались в двух областях: РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами
Мощные взрывы прогремели в Одессе и Харькове / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Днем 28 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Информацию о взрывах в городе подтвердил в своем Телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Опять баллистика в направлении Одесской области", - написал он по состоянию на 16:21

Уже через несколько минут мэр города Геннадий Труханов сообщил о громком взрыве в городе и призвал граждан находиться в укрытиях.

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"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал он.

Впоследствии он также предупредил граждан о повторных пусках баллистики в направлении Одессы.

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ по состоянию на 16:19 предупредили об угрозе пусков баллистических ракет с территории временно оккупированного Россией Крыма.

"Угроза применения баллистического вооружения для южных областей из Крыма! Одесса - в укрытие", - говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ в Телеграмме.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Телеграмм-канале сообщил, что по Одессе было выпущено 2 баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер", однако, зафиксирован только один прилет.

"Куда исчезла вторая ракета? Не думаю, что сбили, потому что в Одессе нечем сбивать "Искандеры", о чем еще с лета 2023 года говорится, со времен зернового террора, но воз и ныне там же...", - указывает он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Коваленко отмечает, что есть два варианта куда можно исчезнуть вторая ракета "Искандер".

"Первый - пуск был имитацией РЭБ. Второй - ракета из-за технической неисправности на дне моря, что тоже о многом говорит. В том числе и о том, что это могла быть не 9М723, а дефективная северокорейская KN-23, что так же наталкивает на определенные выводы", - отметил он.

Что известно об обстреле Харьковщины 28 мая

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Детали вражеского обстрела сообщил в своем Телеграмм канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Около 16:40 оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Предварительно - пострадавших нет", - написал он.

Также Россия атаковала и сам Харьков. По данным ОВА, около 17 часов оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

"Удар пришелся по Киевскому району города. КАБ поразил гаражи, в некоторых из них загорелся пожар. Предварительно без пострадавших", - написал мэр города Игорь Терехов.

До этого Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пусках управляемых авиабомб в направлении Харьковщины.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары по Украине - взрывы в Харькове

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 мая в Харькове российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами гипермаркет "Эпицентр" в Харькове, что привело к масштабному пожару и большому количеству жертв и раненых.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, оккупанты не способны захватить Харьков, поэтому пытаются уничтожить его.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также прокомментировал удар российских оккупантов управляемой авиационной бомбой по торговому центру в Харькове и назвал его преднамеренным.

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