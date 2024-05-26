Нашли тела девочки и ее мамы: в Харькове возросло количество погибших в Эпицентре

8 человек до сих пор считаются пропавшими. Их фрагменты тел ищут на пепелище.

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Количество погибших в Харькове возросло до 16 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты ударили КАБами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая. Там сразу поднялся мощный пожар. В результате этого погибли и пострадали многие люди. Многих до сих пор ищут между обломками. Фото страшных последствий опубликовали в ГСЧС.

"Это были адские 16 часов укрощения пламени в Харькове. Благодарность каждому, кто спасает", - говорится в сообщении.

Известно о том, что количество погибших уже возросло до 16-ти. Идентифицировать удалось 10 человек, восемь из которых - с помощью ДНК-тестов, говорит председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

видео дня

Смотрите видео удара по "Эпицентру" в Харькове 25 мая:

Количество погибших в Харькове возросло до 16 / фото: скриншот

Среди погибших оказались 12-летняя девочка и ее мама. Они просто пришли в гипермаркет, чтобы сделать покупки.

Восемь человек еще считаются без вести пропавшими. Из пепелища изъяли фрагменты тел, их пытаются идентифицировать.

"Работники ГСЧС разобрали около 30% завалов. Приостанавливаем работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупант не впервые применяет тактику двойных ударов. Ликвидация продолжается", - написал Синегубов.

В результате атаки пострадали 44 человека - 14 женщин и 30 мужчин.

Известно, что огонь уничтожил 13 тысяч квадратных метров.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Обстрел Харькова 25 мая 2024 года - удар по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 мая глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов подтвердил обстрелы гражданских торговых объектов в Харькове. В результате "прилета" был зафиксирован пожар.

25 мая Россия 4 раза атаковали Харьков с воздуха. В результате 4-го удара по городу зафиксированы взрывы рядом с жилой застройкой в центре города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал этот умышленный удар российских оккупантов управляемой авиационной бомбой по торговому центру в Харькове.

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