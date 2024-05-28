Легенда киевского "Динамо" стал офицером Нацгвардии

Владиславу Ващуку присвоили звание младшего лейтенанта. Приказ о его присвоении был издан еще 20 мая нынешнего года.

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Теперь Владислав Ващук - младший лейтенант Нацгвардии / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Легендарный бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который не так давно стал бойцом Нацгвардии, получил первое офицерское звание. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Ващуку присвоили звание младшего лейтенанта. Приказ о его присвоении был издан еще 20 мая.

"Служу украинскому народу", - подписал пост он.

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К слову, во время карьеры футболиста Владислав Ващук 342 матча в Украинской Премьер-лиге (с перерывом на короткую командировку в московский "Спартак", а также 63 раза выходил в футболке национальной сборной Украины.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Скандал с Александром Хацкевичем - новости по тему

В апреле 2024 года тогдашний главный тренер "Заглембе" из города Сосновец (Польша), белорусский специалист (и бывший наставник "Динамо" Киев) Александр Хацкевич якобы пострадал в результате нападения фанатов во время тренировки на базе клуба. Якобы в среду, 3 апреля, группа ультрас клуба ворвалась на тренировку "Заглембе". Журналисты пишут, что Хацкевич якобы получил от хулиганов удар по лицу и несколько ударов ногами.

Сам Хацкевич факт избиения отрицал.

"Но, кто знает – я вырос на улице, поэтому держу удар и могу дать ответ. Будут много подобного писать [будто били ногами по голове - Главред]. Но я говорю, что могу за себя постоять и заблокировать удар. Все нормально. Попытки были, да. Но у меня такая практика уже была", – подытожил Хацкевич.

Тем не менее, скоро он покинул пост главного тренера "Заглембе".

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