Русский получил по лицу: футболист Шахтера надавал затрещин провокатору из РФ

Неадекват из РФ устроил провокации в турецком отеле, рассказал Даниил Сикан.

Даниил Сикан / shakhtar.com

Игрок донецкого "Шахтера" Даниил Сикан рассказал подробности конфликта с неадекватным российским хулиганом на сборах в Турции.

По его словам, неадекват из РФ начал его провоцировать в турецком отеле. Об этом Сикан рассказал в интервью Football.ua.

"Я шел с Ромой Терновым, который занимался обувью. Мы шли играть в бильярд. Он (россиянин. - Ред.) был с детьми, с женщиной. Увидел, что мы "Шахтер", что мы из Украины, и крикнул: "Спартак - чемпион". Я этого момента не услышал. Рома сказал мне, что он кричал. А я еще в начале собрания говорил, что если ни с кем из русских не подеремся, то можно считать, что собрание провалено. Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: "Погоди, Сик. Здесь же дети". Стоим, спокойно общаемся между собой. И тут мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, что это они. Петрович говорит: "Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка". Я уже на низком старте, потому что это такая скотина. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь", — рассказывает украинский футболист.

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При этом российский хулиган продолжил конфликт даже видя, что украинские футболисты не реагируют на его оскорбления.

"Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы смотрим на него. Он кричит: "Спартак" – чемпион, Россия – forever (навсегда)". Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но ему не удалось. А через день их выгнали из гостиницы", — добавил Сикан.

Ранее сообщалось о том, что в одном из отелей в Турции произошел конфликт между форвардом донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниилом Сиканом и представителем страны-агрессора РФ.

Как сообщал Главред, в одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

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