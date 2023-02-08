Форвард "Шахтера" одним ударом свалил с ног провокатора из РФ в турецком отеле

После встречи с кулаком форварда "Шахтера" Даниила Сикана наглый россиянин, который отдыхал в Турции, оказался в больнице.

Даниил Сикан ударил провокатора из РФ в Турции / Фото dynamo.kiev.ua

В одном из отелей в Турции произошел конфликт между форвардом донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниилом Сиканом и представителем страны-агрессора РФ.

Как сообщает Взбірна, группа россиян жила в одном отеле с "Шахтером" в Турции, где команда проводит зимний сбор.

Когда один из россиян увидел Сикана и его форму "Шахтера", то сказал ему "Слава России". Даниил одним ударом руки свалил провокатора.

Удар был настолько сильным, что мужчина не смог узнать Сикана, когда пришел в себя.

Россиянина госпитализировали и диагностировали черепно-мозговую травму.

Даниил Сикан перешел в "Шахтер" в 2019 году и провел в составе дончан 31 матч, забив восемь голов.

Также в активе Сикана есть шесть поединков в составе национальной сборной Украины и один гол.

Как сообщал Главред, в одной из гостиниц турецкой Аланьи поляки избили туристов из России из-за того, что россияне поддерживали войну в Украине. При этом администрация заведения стала на сторону граждан Польши.

Напомним, в Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком. Сначала женщина с ухмылкой поинтересовалась у собеседников, откуда они родом, а потом начала кричать, что Россия якобы помогает Украине, а украинцы "сами себя бомбят". При этом россиянка бросала гривны из кошелька.

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