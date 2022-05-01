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"Вы сами себя бомбите": в Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком

1 мая 2022, 20:31

Россиянка пыталась остановить украинцев и хватала ребенка.

Россиянка набросилась на украинку / pixabay, скриншот

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком. Женщина с ухмылкой поинтересовалась у собеседников, откуда они родом, а потом начала кричать.

При этом россиянка начала бросать гривны из кошелька и кричала, что Россия якобы помогает Украине, а украинцы "сами себя бомбят".

Как сообщают авторы видео, инцидент произошел 29 апреля на улицах Риги.

"Неизвестная бабушка подошла к ним и вежливо спросила, не из Украины ли они приехали. Получив положительный ответ, собеседница начала доставать свой кошелек, из-за чего украинка, вероятно, подумала, что женщина хочет им материально помочь и поспешила сказать, что ни в чем не нуждается", - говорят авторы видео.

Однако дальнейшие действия россиянки сильно отличались от того, что сначала пришло в голову инфлюэнсерше, стоявшей с ребенком.

"А она давай бросаться украинскими гривнами, мол какие-то украинцы оставили в какой-то тележке. Говорила, что нам помогают, а мы к*нченые, что россияне нас не бомбят, а мы обманываем", – написала автор видео.

По ее словам, кроме словесного нападения, россиянка пыталась остановить их и хватала ребенка. На ролике видно, что одиозная женщина хотела выбить из рук украинки телефон, на который та попыталась зафиксировать инцидент.

Только заметив камеру, женщина начала сдерживать свои эмоции и кричать, чтобы ее перестали снимать, ведь для этого вроде бы сначала нужно было спросить у нее разрешения.

Сравнивая свою встречу с подобным инцидентом в Швеции, где россиянка унижала и обзывала украинку, автор видео из Латвии подчеркнула, что ей попалась менее "долбонутая" женщина.

"Хотя, моя далеко от нее не ушла, за ребенка хваталась. Я уже не знала что делать, не буду же я с бабкой биться. Будьте осторожны, в странах по типу Латвии, таких теток неадекватных много", – добавила она.

Напомним, виллу дочери главы РФ Владимира Путина во французском Биаррице приукрасили украинскими флагами. Кроме обычного украинского флага на флагштоке, видно еще по меньшей мере девять нарисованных краской. Они появились на колоннах, металлическом заборе и даже на земле перед ним.

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