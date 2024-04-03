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Бывшего тренера "Динамо" побили фанаты в другой стране - СМИ

Дмитрий Видоменко
3 апреля 2024, 23:06
Как пишут польские СМИ, Александр Хацкевич якобы пострадал в результате нападения фанатов во время тренировки на базе клуба "Заглембе".
Хацкевич, Динамо
Александр Хацкевич категорически опровергает факт избиения фанатами "Заглембе" / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Главный тренер "Заглембе" из города Сосновец (Польша), белорусский специалист (и бывший наставник "Динамо" Киев) Александр Хацкевич якобы пострадал в результате нападения фанатов во время тренировки на базе клуба. Об этом сообщает польское издание Meczyki со ссылкой на собственные источники.

Якобы в среду, 3 апреля, группа ультрас клуба ворвалась на тренировку "Заглембе". Сообщается, что конфликт не был исчерпан простым "воспитательным разговором" с командой, которая занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице второго польского дивизиона. Журналисты пишут, что Хацкевич якобы получил от хулиганов удар по лицу и несколько ударов ногами.

Собеседники в клубе на условиях анонимности подтвердили изданию, что белорусский тренер подвергся нападению.

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Инциденту предшествовало очередное поражение "Заглембе" под руководством Хацкевича. Причем якобы перед этим матче против клуба "Катовице" Хацкевич оставил своих игроков в раздевалке и поручил им самостоятельно выбрать тактику на матч. В итоге команда белорусского тренера проиграла 0:4.

В руководстве "Заглембе заявили, что инцидентом уже занимаются правоохранительные органы.

"Сегодня утром на тренировке первой команды Заглембе появилась группа мужчин, которая прервала занятия, после чего состоялся разговор с тренерским штабом и футболистами. Учитывая поведение мужчин, которые были закрыты масками, клуб сообщил об этом факте полицию, которая на место направила патруль. Сейчас проводятся действия, которые имеют целью выяснить обстоятельства происшествия", ‒ сказали они.

Сам Хацкевич в комментарии украинскому порталу NV призвал фанатам насчет него не беспокоиться, заявив, что он "работоспособен и в хорошем настроении".

Тренер рассказал, что на базу проникли 30–40 человек в масках и "была попытка физического насилия" в отношении него и футболистов.

"Но, кто знает – я вырос на улице, поэтому держу удар и могу дать ответ. Будут много подобного писать [будто били ногами по голове - Главред]. Но я говорю, что могу за себя постоять и заблокировать удар. Все нормально. Попытки были, да. Но у меня такая практика уже была", – подытожил Хацкевич.

Кто такой Александр Хацкевич?

Александр Николаевич Хацкевич (бел. Аляксандр Микалаявич Хацкевич; 19 октября 1973, Минск) - украинский и белорусский атлет белорусского происхождения, бывший белорусский футболист, играл на позиции полузащитника. Бывший футболист и тренер киевского "Динамо", сообщает "Википедия".

Напомним, Александр Хацкевич в качестве футболиста больше всего известен выступлениями за киевское "Динамо". В Киеве белорус играл с 1996-го по 2004 год - завоевал при этому семь чемпионских титулов и стал четырехкратным обладателем Кубка Украины.

Карьеру тренера Хацкевич начал в 2007 году с минского "Динамо". Позже работал со сборными Беларуси, "Витебском", был ассистентом главного тренера в сборной Украины и киевском "Динамо", также работал с "Динамо-2". В качестве главного тренера возглавлял "Динамо" с июня 2017 года по август 2019-го. С киевским клубом белорус завоевал два Суперкубка Украины.

Также Хацкевич в 2019–2020 годах тренировал"Ротор" из Волгограда, выступавший во втором дивизионе чемпионата страны-агрессора РФ.

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