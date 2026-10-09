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В Донецке уничтожены 20 офицеров РФ: СМИ узнали детали мощного удара ВСУ

Алексей Тесля
9 октября 2026, 21:53
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Атака ВСУ стала крупнейшей по потерям в российских штабах в результате одного удара во время войны.
Су-24М, Storm Shadow SCALP
Нанесен мощный удар по целям РФ в Донецке / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот YouTube

Главное:

  • В Донецке были уничтожены как минимум 20 офицеров армии РФ
  • Все они служили в штабах группировки войск "Центр" - штабе ЦВО РФ

В результате удара ВСУ по оккупированному Донецку 26 августа были уничтожены как минимум 20 офицеров армии РФ, включая нескольких полковников.

Издание Медиазона называет эту атаку крупнейшей по потерям в российских штабах в результате одного удара во время войны.

видео дня

Установлены имена 20 российских офицеров, ликвидированных в результате массированного украинского ракетного удара по оккупированному Донецку 26 августа. 18 из них умерли в день атаки, еще двое позже скончались от полученных ранений.

Все они служили в штабах группировки войск "Центр" - штабе Центрального военного округа и штабе 41-й общевойсковой армии. По данным издания, это самый массовый известный на данный момент случай гибели российских офицеров в ходе войны с Украиной в результате одной атаки.

Screenshot
/ zona.media

Подробности мощного удара ВСУ по Донецку

В приведенном списке Медиазоны есть четыре старших офицера. Также подчеркивается, то уничтожены четыре полковника штаба Центрального военного округа:

  • Бердюгин Артем Сергеевич, 38 лет, начальник отдела планирования и координации разведки разведывательного управления;
  • Калянов Александр Григорьевич, 50 лет, начальник отдела специальной разведки разведывательного управления;
  • Легкий Сергей Владимирович, 47 лет, замначальника войск радиоэлектронной борьбы управления войск радиоэлектронной борьбы;
  • Жигалов Юрий Вячеславович, 39 лет, начальник отделения совместной подготовки и взаимодействия с родами войск организационно-планового отдела управления боевой подготовки.
Screenshot
/ zona.media

Также издание подтвердило ликвидацию четырех полковников штаба 41-й общевойсковой армии:

  • Лаптев Сергей Владимирович, 48 лет, начальник отдела - замначальника штаба оперативного отдела;
  • Латышев Василий Викторович, 55 лет, начальник штаба - замначальника ракетных войск и артиллерии штаба отдела ракетных войск и артиллерии;
  • Тимкин Евгений Александрович, 39 лет, начальник отдела инженерных войск.

Уточняется, что обнаружены еще два случая массового уничтожения офицеров штаба 41-й армии: 4 августа погибли восемь офицеров ВС РФ, а 8 сентября - четверо.

Screenshot
/ zona.media

Что предшествовало

26 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. Оккупационные власти и российские госСМИ сообщили об атаке по ТРЦ "Донецк Сити". При этом пропагандисты РФ опубликовали, но затем удалили пост о 10 погибших при ударе по Донецку, они ссылались на своего корреспондента на месте.

При этом из видео очевидцев и сообщений украинских каналов следовало, что удар пришелся не по самому ТРЦ "Донецк Сити", а в район стоящих рядом трех корпусов недостроенного ЖК. OSINT-проект CyberBoroshno утверждал, что ракеты попали в подземный паркинг жилого комплекса, где могли располагаться российские военные.

Главред ранее писал о том, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу во ВМФ РФ.

Напомним, ранее сообщалось о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. По предварительным данным, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью.

Как сообщалось, ранее стало известно о нападении на высокопоставленного военного в Саратовской области. Согласно сообщениям, покушение на генерала Варпаховича произошло утром 3 сентября.

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Об источнике - Медиазона

"Медиазона" – российское интернет-СМИ, основанное Петром Верзиловым и двумя членами российской панк-рок группы "Pussy Riot", Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Главный редактор – российский политический журналист Сергей Смирнов.

Основатели "Медиазоны" отметили, что кроме освещения российских судов, тюрем и т.п., интернет-СМИ было создано для заполнения полости, искусственно созданной Кремлем методом репрессий в отношении независимых медиа России.

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