В Донецке взорвали автомобиль заместителя начальника Еленовской колонии

Под машину, вероятно, заложили взрывчатку.

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В Донецке взорвали первого заместителя начальника Еленовской колонии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Донецке взорвали автомобиль Дмитрия Неелова

Он является заместителем начальника Еленовской колонии

Неелов причастен к пыткам пленных и гражданских лиц

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 29 августа взорвали автомобиль первого заместителя начальника Еленовской исправительной колонии Дмитрия Неелова. Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в спецслужбах.

По предварительной информации, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится Неелов.

видео дня

Об инциденте также написал командир "Рейда" Евгений Карась. По его словам, в автомобиль первого заместителя начальника Оленевской колонии якобы заложили взрывчатку. Карась связал взрыв с Днем памяти защитников Украины и написал: "Наши слёзы - ваша кровь".

В Донецке взорвали автомобиль заместителя начальника Оленевской колонии Неелова / Фото: скриншот

Видео с места взрыва можно посмотреть по ссылке.

Дмитрий Неелов, по данным украинских правоохранителей, причастен к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц, которых держали в Еленовской колонии.

Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили Неелову о подозрении в совершении военных преступлений.

В то же время в Генштабе 29 августа сообщили о нанесении удара в районе Донецка по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов. Также был поражен пункт управления БПЛА в Берестках Донецкой области.

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Напомним, ГУР Украины сообщило о подрыве КАМАЗа с личным составом 47-й ракетной бригады в Краснодарском крае. Операция была направлена против подразделения, ответственного за ракетные удары по Украине.

Как ранее сообщал Главред, в подмосковной Балашисе взорвали автомобиль начальника ГРАУ Дамира Давыдова. По имеющимся данным, Давыдов отвечал за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу в ВМФ РФ.

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О персоне: Евгений Карась Евгений Карась - украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение "Общество будущего"). Участвовал в войне на востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия. В настоящее время является командиром 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд",

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