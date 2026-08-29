В Донецке взорвали автомобиль заместителя начальника Еленовской колонии

Кратко:
- В Донецке взорвали автомобиль Дмитрия Неелова
- Он является заместителем начальника Еленовскойколонии
- Неелов причастен к пыткам пленных и гражданских лиц
Во временно оккупированном Донецке в ночь на 29 августа взорвали автомобиль первого заместителя начальника Еленовской исправительной колонии Дмитрия Неелова. Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в спецслужбах.
По предварительной информации, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится Неелов.
Об инциденте также написал командир "Рейда" Евгений Карась. По его словам, в автомобиль первого заместителя начальника Оленевской колонии якобы заложили взрывчатку. Карась связал взрыв с Днем памяти защитников Украины и написал: "Наши слёзы - ваша кровь".
Видео с места взрыва можно посмотреть по ссылке.
Дмитрий Неелов, по данным украинских правоохранителей, причастен к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц, которых держали в Еленовской колонии.
Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили Неелову о подозрении в совершении военных преступлений.
В то же время в Генштабе 29 августа сообщили о нанесении удара в районе Донецка по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов. Также был поражен пункт управления БПЛА в Берестках Донецкой области.
Ликвидация российских преступников - новости по теме
Напомним, ГУР Украины сообщило о подрыве КАМАЗа с личным составом 47-й ракетной бригады в Краснодарском крае. Операция была направлена против подразделения, ответственного за ракетные удары по Украине.
Как ранее сообщал Главред, в подмосковной Балашисе взорвали автомобиль начальника ГРАУ Дамира Давыдова. По имеющимся данным, Давыдов отвечал за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу в ВМФ РФ.
Читайте также:
- Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом - появились новые детали
- Удар по складу боеприпасов под Киевом: число погибших снова резко возросло
- Погибли дети, много раненых: РФ с утра атакует Киев и область, что известно
О персоне: Евгений Карась
Евгений Карась - украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение "Общество будущего"). Участвовал в войне на востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия. В настоящее время является командиром 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд",
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред