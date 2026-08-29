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Путин придумал новое циничное оправдание для войны в Украине

Руслана Заклинская
29 августа 2026, 18:32обновлено 29 августа, 19:49
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Лидер РФ сравнил войну против Украины с нападением косаток на медведей.
Путин придумал новое циничное оправдание для войны в Украине
Путин оправдал войну против Украины законами дикой природы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 67-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Путин сравнил войну против Украины с "пищевой цепочкой" в природе
  • Такие примеры якобы нужно рассказывать детям для объяснения "СВО"
  • Также Путин упомянул о жестоких обычаях северных народов

Российский диктатор Владимир Путин цинично сравнил развязанную Россией войну против Украины с законами дикой природы. Для иллюстрации он привёл пример косаток, которые, по его словам, стаей нападают на белых медведей и разрывают их на части. Об этом сообщают российские СМИ.

Такое заявление Путин сделал во время встречи с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым. Педагог рассказывал о своей поездке на Северный полюс, после чего российский лидер решил провести параллель между увиденным и войной против Украины.

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"Они (косатки - ред.) едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это очень интересно. Такая пищевая цепочка", - заявил Путин.

После этого российский диктатор фактически использовал пример поведения хищников в природе для оправдания войны, которую Россия ведет против Украины. Он сказал, что об этом нужно рассказывать детям, чтобы они "понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим ОСО".

В ходе того же разговора российский президент также упомянул американского писателя Джека Лондона и описанные в его произведениях обычаи северных народов. По словам Путина, некоторые народы оставляли стариков на произвол судьбы или отдавали их на съедение волкам, поскольку племя якобы не могло "таскать их с собой".

"Да, это всё выглядит жестоко, но такова у них жизнь", - цинично добавил он.

От чего зависит окончание войны - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал Главреду, что завершение российско-украинской войны зависит не только от дипломатии или ситуации на фронте. Ключевым условием может стать способность Украины наращивать масштаб ударов по военным и экономическим объектам России.

"Даже несмотря на те миллиарды, которые мы тратим на войну и которые нам предоставляет ЕС, нам не хватает денег на такое наращивание ударов. Чтобы произошел перелом, денег должно быть в разы больше", - пояснил он.

По мнению Огрызко, необходимые ресурсы Украина могла бы получить за счет замороженных российских активов в Европе.

Заявления РФ о войне - последние новости

Напомним, советник президента России Антон Кобяков выдвинул версию, что Украина якобы планировала нападение на Россию 8 марта 2022 года. По его словам, РФ напала первой "благодаря дальновидности российского руководства".

Пресс-секретарь Путина также заявил, что в Кремле не располагают сведениями о конкретных сроках нового раунда переговоров. Песков также утверждает, что Москва якобы остается готовой к возобновлению диалога и поддерживает контакты с США на рабочем уровне.

Как ранее сообщал Главред, бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог высказал мнение, что глава Кремля не намерен прекращать боевые действия. В своем выступлении он отметил, что война в ближайшее время не закончится из-за отказа Путина от компромиссов.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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