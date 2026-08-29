РФ готовит новое направление для наступления, под угрозой крупный город – NYT

Украинские военные сравнивают новый возникший маршрут с "тропой Хо Ши Мина".

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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РФ пытается закрепиться на бывшем дне водохранилища

Враг готовит участок для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья

Российские подразделения рассматривают территорию бывшего Каховского водохранилища как возможный участок для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья.

После разрушения Каховской ГЭС водоем практически исчез, а освободившееся дно постепенно покрылось густой растительностью. Это существенно осложняет наблюдение с воздуха и ограничивает возможности применения беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военнослужащих.

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Командир батальона "Братство" Алексей Середюк рассказал, что российская сторона пытается закрепиться на бывшем дне водохранилища. Контроль над этой территорией может дать оккупантам возможность скрытно перемещать личный состав и искать пути выхода к противоположному берегу.

По данным Середюка, на участке уже находятся сотни российских военнослужащих. Они оборудуют позиции для наблюдения и организуют места, где могут концентрировать подразделения.

При этом ведение боевых действий здесь осложняется особенностями местности. Высокая растительность ограничивает обзор и делает передвижение и поиск военнослужащих значительно сложнее.

Украинские военные сравнивают возникший маршрут с "тропой Хо Ши Мина" - разветвленной системой скрытых путей во Вьетнаме, предназначенной для переброски людей, вооружения и снабжения. Как отмечает NYT, бывшее водохранилище постепенно стало самостоятельным участком пехотного противостояния, где украинские и российские подразделения могут вступать в непосредственный контакт.

Еще летом украинская сторона называла эту территорию "серой зоной". Тогда военные сообщали, что российские подразделения используют для продвижения старую советскую каменную дорогу, которая десятилетиями находилась под водой.

Серьезным фактором остается растительность, покрывшая значительную часть территории. Она не только затрудняет передвижение, но и значительно снижает эффективность работы беспилотников. По словам Середюка, украинским военнослужащим порой приходится тратить несколько суток на поиск своих сослуживцев среди густых зарослей.

Вместе с тем российские военные, по оценкам украинских командиров, не всегда стремятся вступать в непосредственный бой. Некоторые подразделения сосредоточены преимущественно на наблюдении за местностью и передаче разведывательной информации.

Ситуация на фронте: что говорят военные

Российские войска попытались использовать Райгородок как плацдарм для продвижения в сторону Славянска, однако развить успех им не удалось. Одновременно противник сохраняет активность на Лиманском направлении и продолжает наносить удары в районе самого Лимана, сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, украинские силы недавно расширили зону ответственности, включив в нее территорию вплоть до Райгородка. Именно на этом участке сейчас фиксируется заметная активность российских подразделений. Оккупанты предпринимали попытку пройти через населенный пункт и продвинуться дальше к Славянску, однако столкнулись с сопротивлением и не смогли закрепить продвижение.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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