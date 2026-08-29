Товары исчезают из магазинов из-за ударов РФ по складам: грозит ли Украине дефицит

Читайте в материале:
- Почему сокращается ассортимент товаров в магазинах
- Прогноз по дальнейшим перебоям с продуктами
Российские войска в ходе систематических ударов по Украине уничтожили около 90 процентов складов продуктов питания в стране, принадлежащих торговым сетям. Об этом заявил 28 августа министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Отдельные товары уже исчезают с полок некоторых украинских магазинов, хотя глобального дефицита продуктов в стране ожидать не стоит.
По словам Высоцкого, полного исчезновения продуктов с рынка не произойдёт, однако отдельные позиции могут временно выпадать из ассортимента конкретных торговых точек, пишет Главред.
Почему сокращается ассортимент
О подобных изменениях на потребительском рынке рассказывает и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его наблюдениям, ситуация уже заметна непосредственно покупателям.
"Как потребители мы уже видим определённое уменьшение ассортимента продукции в некоторых торговых точках и некоторых торговых сетях", - говорит Новак.
Причина, по словам экономиста, заключается в нарушении привычных маршрутов поставок. Если склад повреждён или уничтожен, товар с него больше не поступает в магазины, которые он обслуживал, а сетям требуется время, чтобы перенаправить поставки через другие объекты.
Риск дальнейших перебоев
Относительно развития ситуации экономист воздерживается от оптимистичных прогнозов.
"Если удары будут продолжаться, такие задержки с ассортиментом просто будут увеличиваться", - предупреждает Новак.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 29 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 267 беспилотниками различных типов. Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях.
Минувшей ночью российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.
Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе. Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребовалась.
Тем временем утром в субботу в селе Мила продолжается ликвидация последствий российской атаки 28 августа. Очевидцы сообщают, что густой дым виден из многих районов столицы. Из зоны опасности эвакуировали более 200 человек. Известно о 6 пострадавших и погибших (точное количество уточняется).
Также российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.
Угроза ракетного обстрела в течении ближайших 48 часов - что известно
Основной целью нового удара российских агрессоров может стать Киев.
Повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.
Подчеркивается, что в ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет.
"Высокая вероятность обстрела Киева и области в ближайшие 48 часов. Об этом разведсообщество США предупредило власти Украины. Оценка количества ракет - до 25", - сказано в сообщении.
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О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
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