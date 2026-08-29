Товары исчезают из магазинов из-за ударов РФ по складам: грозит ли Украине дефицит

Министр агрополитики уверяет, что массового дефицита продуктов не будет, но экономисты указывают на локальные перебои с поставками.

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Из-за нарушения поставок в магазинах нет отдельных товаров / Коллаж: Главред, фото: соцсети

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Почему сокращается ассортимент товаров в магазинах

Прогноз по дальнейшим перебоям с продуктами

Российские войска в ходе систематических ударов по Украине уничтожили около 90 процентов складов продуктов питания в стране, принадлежащих торговым сетям. Об этом заявил 28 августа министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Отдельные товары уже исчезают с полок некоторых украинских магазинов, хотя глобального дефицита продуктов в стране ожидать не стоит.

По словам Высоцкого, полного исчезновения продуктов с рынка не произойдёт, однако отдельные позиции могут временно выпадать из ассортимента конкретных торговых точек, пишет Главред.

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Почему сокращается ассортимент

О подобных изменениях на потребительском рынке рассказывает и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его наблюдениям, ситуация уже заметна непосредственно покупателям.

"Как потребители мы уже видим определённое уменьшение ассортимента продукции в некоторых торговых точках и некоторых торговых сетях", - говорит Новак.

Причина, по словам экономиста, заключается в нарушении привычных маршрутов поставок. Если склад повреждён или уничтожен, товар с него больше не поступает в магазины, которые он обслуживал, а сетям требуется время, чтобы перенаправить поставки через другие объекты.

Риск дальнейших перебоев

Относительно развития ситуации экономист воздерживается от оптимистичных прогнозов.

"Если удары будут продолжаться, такие задержки с ассортиментом просто будут увеличиваться", - предупреждает Новак.

Объявление в магазине сети АТБ / Фото: threads.com

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 29 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 267 беспилотниками различных типов. Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях.

Минувшей ночью российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.

Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе. Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребовалась.

Тем временем утром в субботу в селе Мила продолжается ликвидация последствий российской атаки 28 августа. Очевидцы сообщают, что густой дым виден из многих районов столицы. Из зоны опасности эвакуировали более 200 человек. Известно о 6 пострадавших и погибших (точное количество уточняется).

Также российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.

Угроза ракетного обстрела в течении ближайших 48 часов - что известно

Основной целью нового удара российских агрессоров может стать Киев.

Повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.

Подчеркивается, что в ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет.

"Высокая вероятность обстрела Киева и области в ближайшие 48 часов. Об этом разведсообщество США предупредило власти Украины. Оценка количества ракет - до 25", - сказано в сообщении.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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