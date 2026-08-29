Почему "хрущевки" в СССР строили именно 5-этажными: неожиданный ответ

Советские нормативы 1960-х годов позволяли обходиться без лифта лишь до определённой отметки - и именно она определила облик целых микрорайонов.

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Почему в СССР "хрущевки" имели именно 5 этажей / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на канале "Историк"

Кратко:

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Почему "хрущевки" строили именно в пять этажей

Сколько стоило оборудование дома с лифтом

Что пришло на смену массовым пятиэтажкам

Высота "хрущевок" не была случайной или эстетической прихотью - пять этажей стали максимумом, при котором советские строительные нормы позволяли не устанавливать лифт. Именно этот предел и определил облик типовых микрорайонов по всему СССР, пишет Oboz.ua.

Нормативные документы 1960-х годов прямо предписывали: лифт становился обязательным в домах от шести этажей при определенной высоте верхнего уровня. Поэтому проектировщики сознательно останавливались на отметке, после которой затраты резко возрастали.

Не только кабина: что на самом деле увеличивало стоимость

Отказ от лифта позволял сэкономить не одну статью сметы. Речь шла о шахте, оборудовании, отдельных конструктивных решениях, электроснабжении и дальнейшем обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Для жилья, которое задумывалось как максимально дешёвое, каждый из этих пунктов был лишней нагрузкой. Более высокая застройка автоматически означала более серьёзные вложения - и именно поэтому пятиэтажка превратилась в своеобразный технический барьер.

В целом такой подход вписывался в философию хрущевского строительства: квартиры нужно было сдавать быстро, в больших объемах и по минимальной цене. Типовые проекты делали предельно простыми, опирались на крупные стандартные элементы, а сам процесс постепенно автоматизировали. Дома фактически стали конструкциями, которые собирали уже на месте.

Почему следующим стандартом стали девять этажей

Массовое строительство пятиэтажек продолжалось примерно до середины 1960-х годов. Далее подход изменился: технологию панельного домостроения довели до нужного уровня, и отрасль переориентировалась - сдавать больше квартир, не растягивая города вширь. Более высокие дома позволяли эффективнее использовать городскую землю.

На смену пятиэтажкам пришли девятиэтажные панельные серии. Их уже проектировали с лифтами, однако девять этажей оставались выгодным компромиссом - именно до такой высоты дотягивались лестницы тогдашних пожарных машин.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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