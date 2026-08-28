Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

Читайте в материале:
- Как ухаживать за фикусом в конце лета
- Как правильно поливать фикус
- Чем подкормить растение
Фикус лирата, или лиролистный фикус, остается одним из самых популярных комнатных растений благодаря своим большим, глянцевым листьям. Его декоративность напрямую зависит от правильного ухода, и в конце лета стоит обратить внимание на несколько важных процедур, которые помогут сохранить здоровье и красоту растения.
Главред расскажет, как правильно ухаживать за фикусом, чтобы он активно пошел в рост.
Как правильно поливать фикус
В конце лета почва в горшке высыхает быстрее, поэтому важно регулярно проверять верхний слой, пишет Deccoria. Если он сухой - растение следует полить. При этом не допускайте застоя воды: горшок должен иметь отверстия для дренажа, а лишняя влага должна стекать в поддон. Для поддержания влажности воздуха можно поставить рядом другие растения или использовать увлажнитель.
Свет и расположение
Фикус нуждается в большом количестве света, но прямые солнечные лучи могут повредить листья. В конце лета солнце еще достаточно активно, поэтому лучше разместить растение у окна с рассеянным светом. Раз в неделю поворачивайте горшок, чтобы все листья получали равномерное освещение.
Чем подкормить фикус
В августе фикус ещё находится в фазе роста, поэтому подкормка комплексным удобрением раз в месяц будет уместна. Осенью и зимой подкормку следует прекратить, ведь растение переходит в период покоя.
Обрезка и формирование
Основную обрезку лучше проводить весной, но в конце лета можно удалить поврежденные или засохшие листья. Это поможет поддержать здоровье растения и предотвратить распространение инфекций. Используйте стерильный инструмент и защитные перчатки, ведь сок фикуса может вызывать раздражение кожи.
Защита от вредителей
В теплое время года фикус может страдать от паутинного клеща, мучнистого червеца или щитовки. Регулярно осматривайте листья: налёт, паутинка или пожелтение могут свидетельствовать о заражении. Чтобы быстрее заметить проблему, протирайте листья влажной микрофиброй - это удаляет пыль и облегчает контроль за состоянием растения.
Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за фикусом лирата:
@kvitkarka_inna Відповідь користувачу @remi.noli ♬ оригінальний звук - Квіткарка Інна?
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Об источнике: Deccoria
Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.
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