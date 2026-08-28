Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

Чтобы фикус активно рос и сохранял пышную листву, в конце лета важно скорректировать ежедневный уход за ним.

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Уход за фикусом в конце лета / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как ухаживать за фикусом в конце лета

Как правильно поливать фикус

Чем подкормить растение

Фикус лирата, или лиролистный фикус, остается одним из самых популярных комнатных растений благодаря своим большим, глянцевым листьям. Его декоративность напрямую зависит от правильного ухода, и в конце лета стоит обратить внимание на несколько важных процедур, которые помогут сохранить здоровье и красоту растения.

Главред расскажет, как правильно ухаживать за фикусом, чтобы он активно пошел в рост.

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Как правильно поливать фикус

В конце лета почва в горшке высыхает быстрее, поэтому важно регулярно проверять верхний слой, пишет Deccoria. Если он сухой - растение следует полить. При этом не допускайте застоя воды: горшок должен иметь отверстия для дренажа, а лишняя влага должна стекать в поддон. Для поддержания влажности воздуха можно поставить рядом другие растения или использовать увлажнитель.

Свет и расположение

Фикус нуждается в большом количестве света, но прямые солнечные лучи могут повредить листья. В конце лета солнце еще достаточно активно, поэтому лучше разместить растение у окна с рассеянным светом. Раз в неделю поворачивайте горшок, чтобы все листья получали равномерное освещение.

Чем подкормить фикус

В августе фикус ещё находится в фазе роста, поэтому подкормка комплексным удобрением раз в месяц будет уместна. Осенью и зимой подкормку следует прекратить, ведь растение переходит в период покоя.

Обрезка и формирование

Основную обрезку лучше проводить весной, но в конце лета можно удалить поврежденные или засохшие листья. Это поможет поддержать здоровье растения и предотвратить распространение инфекций. Используйте стерильный инструмент и защитные перчатки, ведь сок фикуса может вызывать раздражение кожи.

Защита от вредителей

В теплое время года фикус может страдать от паутинного клеща, мучнистого червеца или щитовки. Регулярно осматривайте листья: налёт, паутинка или пожелтение могут свидетельствовать о заражении. Чтобы быстрее заметить проблему, протирайте листья влажной микрофиброй - это удаляет пыль и облегчает контроль за состоянием растения.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за фикусом лирата:

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