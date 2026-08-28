РФ терроризирует Киев дронами, в области есть погибший и масштабные разрушения

Оккупационная армия намеренно запускает дроны в сторону столицы и Киевской области.

https://glavred.info/ukraine/rf-terroriziruet-kiev-dronami-v-oblasti-est-pogibshiy-i-masshtabnye-razrusheniya-10792043.html Ссылка скопирована

Удар врага по Киевской области оказался смертельным / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

Россия нанесла удар дронами по Киевской области

В результате атаки есть погибший и пострадавшие

Оккупанты терроризируют украинцев и пытаются парализовать жизнь в Киеве

Страна-агрессор Россия утром 28 августа атаковала Киевскую область. По данным главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, вражеский удар унес жизнь человека в Бучанском районе.

Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу. В Фастовском районе также пострадала женщина - она получила порезы руки. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

видео дня

"Это снова удар по мирным людям. За каждой такой новостью - чья-то жизнь, семья, близкие. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Все службы работают на местах и помогают людям", - добавил Ткаченко.

Оккупанты уничтожили сортировочный центр и склады в Киевской области

Компания "Новая почта" сообщила, что в ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки был уничтожен сортировочный центр в Киевской области.

Российский дрон уничтожил сортировочное депо, но, к счастью, все сотрудники остались живы.

"В настоящее время проводится оценка последствий вражеской атаки. "Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения", - говорится в сообщении.

Также украинский предприниматель Дмитрий Феликсов в Facebook сообщил, что российский "Шахед" попал в склад, где находились книги Readeat, Book.ua и ряда издательств.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

РФ пытается парализовать столицу

В Киеве с ночи воздушную тревогу объявляли уже 7 раз. Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что враг запускает небольшое количество реактивных БПЛА волнами с целью парализовать Киев.

"У врага нет ресурсов на большое количество дронов. Цель - изнурить ПВО и население. Что касается противодействия этой тактике россиян, решения будут", - отметил он.

Враг готовится к новой атаке

По данным мониторингового канала "єРадар", РФ осуществила передислокацию 1-го Ту-160 с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" с целью оснащения крылатыми ракетами.

"Вечером этот же самолет вернется обратно на Дальний Восток. Напоминаем: самолеты Ту-95МС вооружаются непосредственно на Дальнем Востоке. Подготовка к следующей массированной ракетной атаке продолжается и будет завершена в ближайшее время", - добавили мониторы.

Россия комбинирует разные типы ударов, чтобы перегрузить ПВО

Главред писал, что по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики Павла Лакийчука, оккупационные войска меняют два основных сценария атак.

Цель обоих подходов одинакова – максимально растянуть возможности украинской противовоздушной обороны. А первый, концентрированный вариант атаки состоит в том, что враг сосредотачивает усилия на одном направлении.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска вечером 27 августа массированно атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Враг нанес удары по трем объектам в Ковпаковском и Заречном районах Сум.

Впоследствии компания "Новая почта" сообщила, что в результате удара были повреждены складские помещения и транспорт компании. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также утром 28 августа армия РФ атаковала Запорожье. Под удар попал торговый центр "Эпицентр". На месте попадания поднимаются столбы черного дыма. По предварительным данным, один человек нуждается в медицинской помощи.

Читайте также:

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, председатель Киевской областной государственной администрации, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред