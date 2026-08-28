Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

Это выражение пришло из французского языка, но в украинской речи прижилась русская калька, от которой следует избавиться.

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Как сказать "бархатный" сезон на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Почему "бархатный сезон" не подходит для украинского языка

Какой вариант считается нормативным

Откуда взялось само выражение

Выражение "бархатный сезон", которым традиционно называют тёплые дни в конце лета и в начале осени, не является нормативным для украинского языка. Вместо него лингвисты советуют употреблять "оксамитовий сезон", ведь на украинском языке мягкая ткань с густым ворсом называется не "бархат", а "оксамит", сообщает 24 Канал.

Речь идет именно о том периоде, когда жара уже отступила, туристов становится меньше, а море и воздух остаются комфортными для отдыха. Несмотря на распространенность привычного варианта, в украинском языке для него есть естественный эквивалент, зафиксированный в руководствах по культуре речи.

Откуда взялся образ ткани

Корни этого выражения - не русские и не украинские. Оно происходит от французского saison de velours, что буквально означает "сезон бархата", а через другие европейские языки этот образ распространился по разным языкам.

Объяснение метафоры лежит в плоскости погоды: солнце в конце лета не палит так сильно, воздух становится мягче, а вода сохраняет накопленное тепло. Отсюда и переносное значение прилагательного - приятный, мягкий, ласковый, нежный.

Чем заменить кальку

Ресурс "Язык - ДНК нации" приводит несколько равноценных нормативных вариантов, которые можно использовать в зависимости от контекста: "бархатный сезон", "бархатный период" или "время бархатного сезона".

Если же речь идет не об устоявшемся названии туристического периода, подойдут и более простые описательные конструкции - "теплые осенние дни", "конец лета", "начало осени" или "период теплой погоды".

Для запоминания лингвисты предлагают самую короткую цепочку: бархат → "оксамит" → "оксамитовий сезон".

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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