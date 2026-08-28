Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

Перекрыты ключевые трассы на Москву.

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В РФ пожаловались на атаку дронов на Ярославль / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Ключевые факты:

Вспыхнул Ярославский НПЗ мощностью 15 млн тонн

Дроны атаковали Подмосковье, Энгельс и Москву

Перекрыто движение транспорта в сторону столицы РФ

В пятницу, 28 августа, Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, над Павловским Посадом поднимается черный дым.

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"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - рассказал Собянин.

Красный уровень опасности объявлен во Владимирской и Ивановской областях, а также на юго-востоке Московской области.

Жители Энгельса Саратовской области всю ночь сообщали о взрывах и большом количестве дронов над городом.

"Сообщается о многочисленных взрывах в районе Энгельса Саратовской области", - отмечают мониторы Exilenova+.

Атака на Ярославль

В российском Ярославле 28 августа прогремели многочисленные взрывы. Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщает об ударе по Ярославскому НПЗ.

На территории предприятия вспыхнул мощный пожар.

"Силы обороны нанесли удар по Ярославскому НПЗ, на территории объекта вспыхнул масштабный пожар", – говорится в сообщении в 07:21.

Видео об атаке на Ярославский НПЗ можно посмотреть по ссылке.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рано утром 28 августа сообщил о беспилотной опасности в регионе. Движение транспорта перекрыто в сторону Москвы, в маршруты общественного транспорта внесли изменения.

Какой именно объект был атаковано в Ярославле Евраев не сообщил.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Справка. Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнафта-ЯНОС") входит в пятерку крупнейших НПЗ России по объемам переработки. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы. НПЗ обеспечивает топливом центральные регионы России и военную логистику оккупационных сил.

НПЗ неоднократно подвергался успешным дальнобойным атакам украинских беспилотников (в частности, в июне и августе 2026 года), в результате чего на его территории возникали масштабные пожары.

Атаки по территории России - новости

Как писал Главред, в ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

В ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 22 августа в Самарской области России после атаки дронов вспыхнул пожар на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. НПЗ неоднократно был под ударом беспилотников.

Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой в России по объемам переработки, остановил работу после атаки украинских беспилотников 21 августа. Основная установка CDU-4, на долю которой приходится почти 40% мощности предприятия, остановилась в тот же день - ее суточная производительность достигала 14 000 тонн нефти.

Рано утром 20 августа дроны атаковали Россию. Беспилотники долетели до Республики Татарстан. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Кроме того, был атакован нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае, а также подстанция ПС "Тамань" 500 кВ. Заметили дроны и в Московской области РФ.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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