Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

Ключевые факты:
- Вспыхнул Ярославский НПЗ мощностью 15 млн тонн
- Дроны атаковали Подмосковье, Энгельс и Москву
- Перекрыто движение транспорта в сторону столицы РФ
В пятницу, 28 августа, Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, над Павловским Посадом поднимается черный дым.
"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - рассказал Собянин.
Красный уровень опасности объявлен во Владимирской и Ивановской областях, а также на юго-востоке Московской области.
Жители Энгельса Саратовской области всю ночь сообщали о взрывах и большом количестве дронов над городом.
"Сообщается о многочисленных взрывах в районе Энгельса Саратовской области", - отмечают мониторы Exilenova+.
Атака на Ярославль
В российском Ярославле 28 августа прогремели многочисленные взрывы. Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщает об ударе по Ярославскому НПЗ.
На территории предприятия вспыхнул мощный пожар.
"Силы обороны нанесли удар по Ярославскому НПЗ, на территории объекта вспыхнул масштабный пожар", – говорится в сообщении в 07:21.
Видео об атаке на Ярославский НПЗ можно посмотреть по ссылке.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рано утром 28 августа сообщил о беспилотной опасности в регионе. Движение транспорта перекрыто в сторону Москвы, в маршруты общественного транспорта внесли изменения.
Какой именно объект был атаковано в Ярославле Евраев не сообщил.
Справка. Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнафта-ЯНОС") входит в пятерку крупнейших НПЗ России по объемам переработки. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы. НПЗ обеспечивает топливом центральные регионы России и военную логистику оккупационных сил.
НПЗ неоднократно подвергался успешным дальнобойным атакам украинских беспилотников (в частности, в июне и августе 2026 года), в результате чего на его территории возникали масштабные пожары.
Атаки по территории России - новости
Как писал Главред, в ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".
В ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.
В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 22 августа в Самарской области России после атаки дронов вспыхнул пожар на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. НПЗ неоднократно был под ударом беспилотников.
Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой в России по объемам переработки, остановил работу после атаки украинских беспилотников 21 августа. Основная установка CDU-4, на долю которой приходится почти 40% мощности предприятия, остановилась в тот же день - ее суточная производительность достигала 14 000 тонн нефти.
Рано утром 20 августа дроны атаковали Россию. Беспилотники долетели до Республики Татарстан. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Кроме того, был атакован нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае, а также подстанция ПС "Тамань" 500 кВ. Заметили дроны и в Московской области РФ.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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