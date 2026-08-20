От Москвы до Татарстана: дроны атаковали в России НПЗ, терминалы и энергетику

Читайте в материале:
- Беспилотники нанесли удар по регионам РФ
- В Нижнекамске под атаку попала промзона
- В Краснодарском крае поврежден терминал
- До 250 БПЛА летели на Московский регион
Рано утром 20 августа дроны атаковали Россию. Беспилотники долетели до Республики Татарстан. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.
Кроме того, минувшей ночью был атакован нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае, а также подстанция ПС "Тамань" 500 кВ. Заметили дроны и в Московской области РФ.
Налет дронов на Татарстан
Как пишет российский Telegram-канал Astra, утром в четверг беспилотники атаковали город Нижнекамск в Татарстане.
Около шести часов утра официальный канал Республики Татарстан в Telegram сообщил об угрозе атаки БПЛА на города: Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Казань, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск.
"Попытка сбить один из БПЛА попала на видео. Взрыв рядом с беспилотником произошел около круглосуточной автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) "ЭктоГаз" на ул. Мурадьяна, 30А, но БПЛА продолжил полет, двигаясь в сторону местной промзоны", - пишет Astra.
В промзоне Нижнекамска, в том числе, находятся нефтеперерабатывающий комплекс АО "ТАНЕКО" (Татнефть), НПЗ АО "ТАИФ-НК", ПАО "Нижнекамскнефтехим" и другие предприятия.
Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что в Нижнекамске есть погибшие на НПЗ ТАНЕКО. По предварительным данным, погибли 12 человек.
Смотрите видео - Россию атаковали дроны:
Атака на Краснодарский край
В ночь на 20 августа беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой также оказались объекты нефтяной инфраструктуры России. Известно, что БПЛА, в частности, атаковали нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в порту Тамани.
Пока неизвестно, к каким последствиям привела эта атака.
Кроме того, по данным OSINT-аналитиков Exilenova+, беспилотники также нанесли удар по электрической подстанции "Тамань" мощностью 500 кВ.
Атака дронов на Москву
Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что 250 БПЛА летели на Московский регион в период с 20:30 до 07:30.
Большая часть была уничтожена на дальних рубежах, утверждает Собянин. 28 беспилотников якобы уничтожено в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Атаки по России - новости
Как писал Главред, в ночь на 19 августа жители Дзержинска Нижегородской области сообщали о массированной атаке БПЛА и густом дыме над городом. Также дроны долетели до Уфы в Башкортостане.
В ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье.
В ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимались клубы черного дыма.
Кроме того, мониторы писали о том, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Самарской области страны-агрессора России были поражены центр "Прогресс", являющийся предприятием "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге.
11 августа в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.
Утром 10 августа дроны зафиксировали в Татарстане, а именно - в Нижнекамске и Чистополе.
В ночь 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сызранский НПЗ и Ильский НПЗ.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
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Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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