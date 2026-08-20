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От Москвы до Татарстана: дроны атаковали в России НПЗ, терминалы и энергетику

Анна Ярославская
20 августа 2026, 08:23
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В Нижнекамске под удар попал НПЗ ТАНЕКО. В Краснодарском крае атакован нефтяной терминал "Таманьгазнефть".
Дроны атаковали разные регионы РФ
Дроны атаковали разные регионы РФ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Читайте в материале:

  • Беспилотники нанесли удар по регионам РФ
  • В Нижнекамске под атаку попала промзона
  • В Краснодарском крае поврежден терминал
  • До 250 БПЛА летели на Московский регион

Рано утром 20 августа дроны атаковали Россию. Беспилотники долетели до Республики Татарстан. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

Кроме того, минувшей ночью был атакован нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае, а также подстанция ПС "Тамань" 500 кВ. Заметили дроны и в Московской области РФ.

видео дня

Налет дронов на Татарстан

Как пишет российский Telegram-канал Astra, утром в четверг беспилотники атаковали город Нижнекамск в Татарстане.

Около шести часов утра официальный канал Республики Татарстан в Telegram сообщил об угрозе атаки БПЛА на города: Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Казань, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск.

"Попытка сбить один из БПЛА попала на видео. Взрыв рядом с беспилотником произошел около круглосуточной автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) "ЭктоГаз" на ул. Мурадьяна, 30А, но БПЛА продолжил полет, двигаясь в сторону местной промзоны", - пишет Astra.

В промзоне Нижнекамска, в том числе, находятся нефтеперерабатывающий комплекс АО "ТАНЕКО" (Татнефть), НПЗ АО "ТАИФ-НК", ПАО "Нижнекамскнефтехим" и другие предприятия.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что в Нижнекамске есть погибшие на НПЗ ТАНЕКО. По предварительным данным, погибли 12 человек.

Смотрите видео - Россию атаковали дроны:

скриншот

Атака на Краснодарский край

В ночь на 20 августа беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой также оказались объекты нефтяной инфраструктуры России. Известно, что БПЛА, в частности, атаковали нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в порту Тамани.

Пока неизвестно, к каким последствиям привела эта атака.

Кроме того, по данным OSINT-аналитиков Exilenova+, беспилотники также нанесли удар по электрической подстанции "Тамань" мощностью 500 кВ.

Дроны атаковали нефтяной терминал
Дроны атаковали нефтяной терминал "Таманьгазнефть" / t.me/exilenova_plus
От Москвы до Татарстана: дроны атаковали в России НПЗ, терминалы и энергетику
t.me/exilenova_plus

Атака дронов на Москву

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что 250 БПЛА летели на Московский регион в период с 20:30 до 07:30.

Большая часть была уничтожена на дальних рубежах, утверждает Собянин. 28 беспилотников якобы уничтожено в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Атаки по России - новости

Как писал Главред, в ночь на 19 августа жители Дзержинска Нижегородской области сообщали о массированной атаке БПЛА и густом дыме над городом. Также дроны долетели до Уфы в Башкортостане.

В ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье.

В ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимались клубы черного дыма.

Кроме того, мониторы писали о том, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Самарской области страны-агрессора России были поражены центр "Прогресс", являющийся предприятием "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге.

11 августа в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.

Утром 10 августа дроны зафиксировали в Татарстане, а именно - в Нижнекамске и Чистополе.

В ночь 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сызранский НПЗ и Ильский НПЗ.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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